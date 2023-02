Probabilmente Paint , primo progetto solista di Pedrum Siadatian degli Allah-Las non vi porterà da nessuna parte. Ed allora sarà inutile che vi squillino con insistenza i testimoni di Geova al citofono, che proviate a innescare la ronda dei supermercati per vincere il famigerato cash back, che il vostro cucciolo di Deinosuchus vagante per il giardino vi implori di gettargli dalla finestra per la gioia delle sue fauci 3 chili di salsiccia di Brà. Inutile ogni velleità motoria, dalle prime note di Daily Gazette una dolce sensazione di spleen pervaderà gli animi, anche il digitale esentasse per un attimo sembrerà passare sotto quelle forche caudine e finire per essere tallonato da quegli alti funzionari della santa inquisizione.

Ma è solo un attimo. Ma quanto dura?

E seguendo l’estetica genitoriale degli Allah-Las e quella dolce essenza minimal lo fi e quel solfeggio hawaiano che fanno pensare ad una visione slow motioned & backwards di Khruangbin, si resta fissi con quella monoespressione facciale alla Adam Sandler, su quella zolla di terra, potrebbe essere arida come il deserto del Sahara o quel ciuffo elettrico d’erba da cui sfoderare un free kick di ultraterrena balistica all’incrocio dei pali alla Benzema.

Come in tutte le cose sta un po' anche a Voi.

Frank è l’amico fraterno di Pedrum, suona sia le tastiere che il flauto, un suono tipicamente vintage e privo di virtuosismi, si può immaginare anche di mirare in alto direzione Moon e verso echi e riverberi barrettiani, ma la via Lattea è sempre lontana e si continua alla fine ad andare da nessuna parte, io ve lo avevo detto.

E’ solo un attimo,

peccato che duri da un’eternità, quella sembianza di evoluzione, quella nascita dal fango, dalla polvere, dal principio primordiale, è solo il Tempo che arricchisce la vita con la sapienza della Morte e con l’angoscia che ritrova vigore nell’elegia pagana e nell’alto Romanticismo.

Ed in Daily Gazette Pedrum prova ad indossare la maglia rosa ed a portarsi in fuga su quel terreno in stile Velvet Underground , con Silver Streacks che sorprende per lo spiazzamento tra tremolii wormhole, chitarre fuzz e ritmi caraibici, ma in quella dolce stasi non c’e’ spazio per l’evoluzione e le sue metastasi, il primo pensiero per quanto traballante ed incompiuto, resta il miglior pensiero. E non si pensi di andare chissà dove, perché sotto i baffi, Pedrum sa che il mondo senza di noi potrebbe anche essere migliore.