L'obsoleta questione sull'aridità artistica dei tempi correnti torna a colpire. Ciclicamente, con costanza inevitabile.

E allora anche oggi:"la musica dei giovani fa tutta schifo", come ti diceva papà quando nella tua cameretta ascoltavi i Led Zeppelin. Eh già, ti diceva così. I vecchi sono vecchi, che ci vuoi fare.

C'è una ragazzina del liceo che pubblica vide sotto il nome di "Madame" che fa una cosa stranissima. Trap su testi di rara dignità, soluzioni musicali piacevoli e un flow personalissimo. Cioè, sì: fa TRAP; e mica posso dire di provare ad ascoltarla a te che "la musica di oggi è morta", sei vecchio, 'sta roba mica è te. E ti va bene perchè io avrei voluto recensire lei, ma un disco ancora non c'è e possiamo andare avanti.

Ho sentito poi quel fintogiovane di "Giancane", un quarantenne de Roma che dopo un lustro abbondante di gavetta in giro con gruppi di tutto rispetto si è messo in proprio e negli ultimi 4 anni ha fatto uscire due lavori di musica pop rock synth su testi tra il punk e il cantautorato satirico, che quello che ne esce fuori è così giovane, che è vero: tu "la musica buona oggi non la trovo". Non la puoi trovare: la musica buona è giovane, tu no.

Non prendertela e fattene una ragione, per te c'è bisogno delle solite cose, lo sappiamo, sei vecchio, e non sai che fartene dei sintetizzatori (son vecchiotti anche loro eh, qualcuno potrebbe riflettere sulla cosa) a te servono le distorsioni che sollevano sbuffi di polvere in cantina. Vuoi un bel Tullisker da intenditore sul palato mentre sul divano in pantofole ti godi una sfuriata di batteria, che cazzo te ne fai di un beat? Se cantano in inglese è meglio, non devi neanche sforzarti di seguire i testi. Però che siano anche rispettosi del passato, qualche cosa che sembra uscita dagli anni settanta con quel suono caldo e sensuale, la musica di oggi senbra fatta tutta in un congelatore.

Allora, adesso potrei anche fare lo stronzo vero, e dirti che non solo ti propongo i Pink Cigars, ma che con due modifiche potevo tenere la pagina uguale e parlarti invece dei SLIFT (OH, usciti anche l'oro nel 2020... Signor:"non fanno più la musica buona"...)

E invece faccio finta di averti recensito 'ste sigarette rosa dall'inghilterra. Che sanno così bene quanto siete vecchi che in copertina piazzano un fondale già usato sul disco più psichedelico dei Monster Magnet, dietro una foto di Janet Farrar vestita da Alberto da Giussano, direttamente pescata dal suo "A Witches Bible: The complete Witches Handbook".Psichedelia e esoterismo, in una dichiarazione quasi pornografia.

E se sei così vecchio che ancora ti servono riferimenti: (ma qui siamo più sul rincoglionito andante direi a 'sto punto) Uncle acid, Black Sabbath, cazzi e mazzi? ...Dai, ci sei? Bravo.

Insomma, era solo per dirti che oggi tutta 'sta penuria non c'è manco per un vero rocckettaro come te, che gli piace la musica gggiovane (di mezzo secolo fa). Però avevi bisogno di me per saperlo, quindi mi prendo la libertà di salutarti con la musica giovane di quel vecchio di di Giancane, ti prego: ascoltala: qui non ci sono neanche i synth.

Questa DeRecensione di Pink Cigs è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/pink-cigs/pink-cigs/recensione