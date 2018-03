Era il 2003. Dopo un tira e molla durato qualche anno, sono senza la mia band storica. Senza rendermene conto mi trovo a suonare con un gruppo di Bikers. Scaletta classica con Born To Be Wild dei Steppenwolf ad aprire e chiudere i concerti. Un brano che sta sui coglioni ai musicisti, sta sui coglioni a quelli che vanno a vedere i concerti underground e poi al primo riff di chitarra, tutti che si divertono. Boh. Vai a capire che cosa gira intorno a sto pezzo. Comunque la formazione è quella classica: chitarra, basso e batteria. E poi ci sono io. I tre ragazzi della band sono tatuati, anzi tatuatissimi, pircing ovunque, col viso incazzato, poche parole e lo sguardo di chi cerca sempre la rissa. E come tutte le storie belle che si rispettino, ragazzi dal cuore d'oro. Tutti e tre idraulici e quando mi si è rotto il bidet in casa mia potete immaginare come è andata. Cena a base alcoolica e chi andava in bagno a pisciare, metteva mano al rubinetto, allo scarico, tra silicone e canapa. Ci chiamavamo Verde Fastidio. Non chiedetemi il perché. Non ne ho idea. Ma forse un’idea, anche se non precisa, ve la sarete fatta voi. Al primo concerto pattuiamo una cifra con il gestore di una birreria di Torino e tutto sommato ci comportiamo bene perché abbiamo un repertorio molto Rock. Un gruppo cospicuo di motociclisti riempie il locale e ci divertiamo sia prima che durante il live. Dopo il concerto me la stavo godendo nel cazzeggiare in sala, chiacchierare, bere l'ultima birra e rilassarmi mentre ascoltavo le storie degli amici conosciuti per l’occasione. Vedo arrivare verso di me il chitarrista che mi dice “È ora di fare una rissa perché il proprietario non ci vuole pagare. Vieni a darci una mano che spacchiamo tutto.” Avevo qualche anno in più di loro, con almeno 200 concerti alle spalle, quindi dico a tutti di stare calmi. Mentre vado verso il bancone, penso già a tutto il burdel a cui dovrò andare incontro. Che palle, che palle. Ripetevo questa litania nella testa come un mantra. Quando vedo il tipo, cazzo inizio a ricordare che era bestiale. Bassino, tarchiato, rasato a zero con il pizzetto e con la faccia incazzata nera. Non mi lascia neanche aprire bocca e mi aggredisce verbalmente “Che cazzo vuoi?”. Nascere nella periferia di una metropoli non ti da un carattere mansueto e così attacco anche io a testa alta. “Voglio quello che mi hai promesso.” “Cosa? Il tuo chitarrista ha bevuto 23 Ceres”. Mi giro e vedo il mio amico che mi guarda, incrocia le braccia per sfidare tutti e dice “Avevo sete”. Ma porca di quella vacca porca e così sono scoppiato a ridere e ho continuato a ridere contagiando tutti quelli che mi stavano attorno. Il chitarrista si piega in due, intanto si erano avvicinati anche gli altri che ridevano come dei pazzi per cazzi loro. Espressioni sul viso del proprietario, zero. “Ritirate gli strumenti e andatevene affanculo”. E così abbiamo fatto, nel senso degli strumenti. Parliamoci chiaro, non avevamo un grande futuro come band però in un anno ci siamo divertiti abbastanza. E bevuto oltre il limite, verso l’infinito e oltre.

Tra gli standard classici da motoraduno avevamo anche un pezzo dei Pride of Lions. Mi era capitato tra le mani il loro primo lavoro e facevamo una versione con una tonalità più bassa del primo pezzo dal titolo It’s Criminal. Questo disco è un capolavoro dell’Hard Rock. Grazie alla presenza di Peterik, già tastierista dei Survivor (quelli di Rocky, avete presente?) il sound è molto eighties, non vorrei dire un’eresia, ma si avvicina molto ai Toto. L’esordio vocale di Toby Hitchcock (che non ha niente a che fare con il regista britannico) è da 10 e lode. Una voce pulita con un registro altissimo. Tutto il disco è molto ruffiano. Il rischio di ascoltarlo due volte di seguito può farlo entrare nella vostra testa come un tarlo. Mai capitato di andare in bagno nel cuore della notte e coricarvi con un motivetto in testa che vorreste cancellare? Beh potrebbe essere qualsiasi pezzo dell’album. Se mettete in play Umbreakable, come un automa recitereste “I am, I am, unbreakable I am”. In tutto l’album, il mid-tempo la fa da padrone e le code acute del cantante sono bene accompagnate dalla ritmica. Disco molto melodico e grazie anche a questa facilità d’ascolto, da apprezzare.

Vi auguro di avere tanta sete in compagnia del chitarrista dei Verde Fastidio.