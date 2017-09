I supergruppi al momento della loro nascita creano sempre scalpore, che viene poi accompagnato da grandi aspettative. Tuttavia, il rischio che corrono è quello di dare vita a lavori sterili, sia nei contenuti sia nella capacità di arrivare al pubblico. È questo il caso per il Prophets of Rage?

La band capitanata da Tom Morello arriva sugli scaffali con l'omonimo "Prophets of Rage", un lavoro che fa della semplicità la sua arma più grande. Il lavoro dell'ex Rage Against The Machine è, come al solito, permeato da un grande impegno politico e sociale, che si affianca alla sua creatività e alla potenza dei suoi compagni di sempre (Tim Commerford al basso e Brad Wilk alla batteria). Una reunion con il tanto rimpianto Zach de la Rocha sembra impossibile. E allora perché non provare a mettere su un supergruppo? Cosa che, tra l'altro, a Morello è già riuscita bene in passato (vedi Audioslave).

Musica potente, diretta, caratterizzata dagli assoli distorti del chitarrista di New York, che fa da accompagnamento alle rime taglienti di B-Real (Cypress Hill) e Chuck-D (Public Enemy). D'altronde, questi due le rime le avevano rese il loro mestiere già tempo fa. Aggiungete DJ Lord (Public Enemy) al giradischi, e il gioco è fatto. Gli anni '90 sono stati un periodo fortunato in cui crescere per chi ama il rock e il rap. E ora, in questa ricetta, troviamo ingredienti stagionati di prima qualità.

"Unfuck the World" è il grido di battaglia. Un mondo schiacciato dal peso di un potere che tutti i sopracitati artisti hanno sempre cercato di mettere alla gogna. Ci troviamo di fronte ad una Live band, che di fronte al pubblico è dotata di un'energia senza pari. Su disco, in cui non si possono ammirare le smorfie e le mani di Tom, la carica e la malizia di B-Real, la compostezza, l'esperienza e la forza di Chuck-D, il messaggio arriva lo stesso?

Arriva eccome.

I Prophets of Rage non sono solo rabbia e rumore o, come direbbero i più colti, "tutto fumo e niente arrosto". I messaggi di cui si fanno portatori e le rime dei due cantanti, si poggiano sulla solida base di musicisti formidabili. Spiccano brani come "Living on the 110", che dopo un intro in perfetto stile RATM si apre con le rime di B-Real. Un testo semplice, che però attira subito l'attenzione dell'ascoltatore, anche grazie all'intreccio delle due voci e ad una serie di riff ipnotici; "Take me Higher", che fa ironia sull'invadenza dei droni, argomento attuale che ha suscitato diverse discussioni. Ma il brano si distingue anche per l'accompagnamento della chitarra in stile funky, prima dell'arrivo del riff e dell'esplosione dell'assolo.

Questo supergruppo ha decisamente sfruttato al meglio il potere della musica di farsi veicolo di messaggi. Cosa che poteva sembrare scontata negli anni '70, ma non nel 2017. "Prophets of Rage" è un attacco a tutto il sistema: al governo in primis, ma anche al modo in cui l'industria della musica e del successo funziona.

Dunque provate ad ascoltare il disco. Poi andate a vederli dal vivo, pogate all'impazzata e, quando è il momento, fermatevi e ammirate gli assoli di Tom.

L'elezione di Trump è stato uno shock per molti, ma almeno non tutti restano in silenzio. È proprio il caso di dirlo: "Clear the way for the Prophets of Rage"