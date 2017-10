Devo dire la verità, non c'ho tanta voglia di scrivere questa recensione - E ALLORA CHE CAZZO SCRIVI A FARE? - eh, bella domandina; La risposta giusta sarebbe: "per poter inserire il disco nella mia personalissima chart 2017", la risposta sbagliata: "bisogna far comprendere alla fauna del dibesio che il quarto disco dei protomartiri è un'astrazione sonora che deve essere gelosamente custodita e annoverata tra le opere magne degli anni '10 del ventunesimo secolo". Non che ci siano grandi opere degne da ricordare, infilarcene una ogni tanto va più che bene.

Ed eccolo Mark E. Smith in versione canina che abbaja alla luna e "le" Cave relatore di tesi, accordi minori, accordi minimi, "e lei vorrebbe pure il bacio accademico?"; synthino che esiste giusto per occupare le frequenze intermedie, la voce.



Preoccupazioni, guerra in Vietnam: Sai Gon? Ho Chi Minh! Viet Cong, Ra-ta-ta-ta-ta.

No Propoganda, tranquilli, No Wire-Less ma più Wire! C'è sempre l'Atlantico in mezzo tra UK e US ed un newyorchino non guarda mai ad Ovest, ma uno di Detroit guarda solo a Sud o Madonna. Dark ma non Dream, non avete abusato fin troppo della potenza chitarristica, il basso? Il nano? Le nane? Lenite! Lenite! Lenin!



Ciurma andiamo tutti all'arrembaggio, na na na na nanananana, ma chi lo sa, chi se la ricorda più.



Disco bellino-normalino, non mediocretto ma gustosetto.