Se vuoi un letto di rose devi imparare a dormire con le spine” (citazione da non ricordo più cosa, forse un film)…





...





Susanna, Kendra, il guercio, il ragazzo magico sono i pargoli del paisley underground e vengono da gruppi come Dream Syndicate, Rain Parade, Three O’clock, Bangles. Qui suonano tutti insieme e ascoltarli è una cosa che rimette al mondo.





...





Se questo è il mio disco del risveglio è perché il modo migliore di svegliarsi è rimanere addormentati. Fai conto un’angelica cover band che omaggia i sessanta più magici e un pugno di canzoni comprate ai saldi in un mercatino che esiste solo nei sogni. Poi se i dischi di cover sono spesso inutili, beh, ecco, questo no. Non per via di versioni strabilianti o cosa, ma per un misterioso quid fatto di energia buona e luce chiara.





...





Certi occhi stralunati su certe facce storte sottintendono a volte un’anima di zucchero, una melodia che, addizionata di un filo di stranezza, scorre comunque come scorre l’acqua. Il Guercio non fa eccezione e tra luna park e jingle jangle ci porta in un campo di fiori in compagnia del più svagato tra gli amici immaginari. E quando a chiudere il cerchio arrivano pure i coretti e la tastierina psichica, è davvero troppo bello...





Il ragazzo magico fluttua invece tra yin e yang: luna sole, luce ombra, quelle cose lì. Da un lato è un tuffo nella malinconia basica, Neil Young fate conto. Dall’altro è la follia più dolce, con una chitarra mezza assurda che incasina una buffa melodia ciondolante, roba che non sai se dire “merda” o ridere di gusto…





...





(Sogno numero uno)





Kendra di solito sorride poco e solo in bianco e nero, ma ora il suo sorriso ha tutti i colori del buio, sarà l’atmosfera del bar Maria Stella, sarà che è finita dentro un mio sogno.





“Sono fuggita dal music business -dice- e adesso abito in una capanna” “E la musica?”, le chiedo. “Che vuoi che ti dica?Sono diventata una mezza Nico e suono l’harmonium tutte le notti” “Dentro la capanna?” “Si, dentro la capanna”





“Ma il disco dei Rainy Day, quello che tiene insieme la primavera e una stagione all’ inferno, quello dove un po’ sei in un campo di fiori e un po’ in mezzo a una malinconia che addormenta?” “Cazzo, amico, lo sai come funziona, no? Se vuoi un letto di rose devi imparare a dormire con le spine” “E alle spine ci pensi tu, immagino” “Si, alle spine ci penso io” …





...





E ora spazio alla “umile ed alta più che creatura” presente qui, più o meno secolarizzata, nella gloriosa fattispecie della ragazza della porta accanto. Si chiama Susanna e canta le canzoni di una dea sballata e triste, quella Nico la cui voce sta tra Cassandra e l’oracolo di Delfi. Se poi pensate che una ragazza della porta accanto non possa aver niente a che fare con Nico, beh vi sbagliate. Che qui la notte diventa giorno, l’inverno primavera, e le stelle punte di spillo. Una semplice ragazza, del resto, è già in sedicesimo una dea...





...





(Sogno numero due)





Kendra mi dice che la prima volta che è entrata nella capanna era talmente freddo che le è toccato mettersi tutti i maglioni che aveva e subito dopo sono arrivati i gatti a farle compagnia. Mi scappa un sorriso e subito dopo Kendra scompare





Al suo posto si materializza un vecchio orrendo che sbraita: “Gli sbandati hanno perso signor Leboski, gli sbandati hanno perso!” “Cosa?” Gli sbandati hanno perso, lo dica a quella sua amica” “Quale amica” “Quella di prima, la signorina Kendra”.





Passa un tempo infinito, non meno di un quarto d’ora, non meno di mille anni.





Poi il vecchiaccio torna alla carica: “Lei ha un impiego, signor Lebovski?”. La frase mi fa l’effetto di un gancio sinistro.





Da lontano, anzi lontanissimo, sento la mia voce che dice: “Io non sono il signor Lebosky, lei è il signor Lebosky, io sono il drugo, anzi io sono luludia…





...





E comunque si, signor Lebowski, gli sbandati hanno perso e se ne stanno li al bar Maria Stella a suonicchiare la loro santa merda, roba buonissima per carità, ed è buonissina proprio perché hanno perso. Ah questi ci son rimasti coi sessanta e han costruito una ragnatela di chitarre per non finire impigliati nella nostra. Guardali, suonano addormentati e, se non stupiscono, è solo perché incantano...





...





Ah, gli artisti oggetto di cover sono Nico, Byrds, Buffalo Springfield, Beach Boys, Who, Big Star, Velvet Underground, Jimi Hendrix. Non male, direi...