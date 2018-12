Secondo disco del gruppo che contiene tracce interessanti, in particolare la suite omonima di 19 minuti, bellissimo il dialogo tra le due tastiere

Questa DeRecensione di As Your Mind Flies By è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/rare-bird/ou-471652/recensione