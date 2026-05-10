LA RECENSIONE

RICCARDO COCCIANTE 6-/10

Tra i tanti (troppi) libri che parlano di musica alneno uno andrebbe letto. E' di un più di anni fa, “Da una lacrima sul viso”, autori Paola Marraone e Paolo Madeddu. In pratica, i due hanno stilato un elenco di canzoni italiane “tristi” (o sarebbe meglio dire tristissime) in cui ognuno di noi potrebbe vederci qualcosa del proprio vissuto sentimentale finito male (e Dio sa quanto io, al momento, ne sappia qualcosa). Naturalmente, data la deprimente scelta dell'argomento il tono del libro è scherzoso. Vale la pena leggerlo. Tra i brani scelti “A mano a mano”, versione Cocciante (che la cover di Rino Gaetano è altra cosa). “...Perché a mano a mano la ragazza, stanca della stanza e spinta dal miraggio di cospicui guadagni, è diventata una donnina di malaffare. Lo deduciamo dal fatto che prima “era più vera” seppur povera, adesso invece, “nei sabato sera”, non lo è più. E questo particolare dei sabati sera non lascia spazio a molte altre scelte professionali: le cubiste, nel '77, dovevano ancora inventarle. Va bene, se proprio insistete a difenderla, possiamo inventarci che faceva la cassiera di un cinema (porno). Siete contenti di questo castello di illusioni? Non la volete proprio guardare in faccia la realtà?”, scrivono i due autori.

Il laconico titolo dell'album, “Riccardo Cocciante”, 1977/1978 (fantasia al potere, nel 1982 ne titolerà uno: “Cocciante”) esce che l'album precedente, “Concerto per Margherita”, 1976, sta ancora stravendendo. Esce, cioè, troppo presto. Oltretutto in copertina Cocciante si presenta che pare un dandy fuori dal tempo, testa bassa e sciarpone bianco: insomma, non mette allegria. Ma, d'altronde, quando mai ha messo allegria Cocciante? Forse solo Mogol, con “In bicicletta”, gli ha dato un tocco più sbarazzino, ma qui siamo ancora alla collaborazione con Luberti e dunque il tono è serioso. La canzone più nota dell'album è, appunto, “A mano a mano”. L'album vende bene (arriverà, seppur per breve tempo, al secondo posto in hit parade, il singolo al quarto posto) ed è una piccola (piccola, eh...) “svolta” nella carriera di Cocciante che vira su un tono leggermente più pop e timidamente rock (nel senso che in due brani compare, decisa, una chitarra elettrica) mantenendo, non sia mai, l'impostazione lirica ed orchestrale solita, qui più pomposa del solito. Il successivo album, quel “...E io canto”, 1979, che lo vedrà al centro di polemiche per una presunta (e non del tutto peregrina) accusa di “realizzare musica disimpegnata” (e dunque non politicamente impegnata), sarà un flop che affonda le radici proprio in questo lavoro omonimo del 1977. Ovviamente, singolo a parte, che fece storia a sé, ma il resto dell'album è completamente (o quasi) anonimo, dimenticabile e piatto.

A salvarsi 2 brani: “Notturno” e “Stornello d'amore”. Il primo è un brano “arioso”, orchestrale, non privo di un fascino tanto retrò quanto malinconico; il secondo è uno stornello sui generis (ma tradizionale nel gergo: fiore di gelsomino; fiore di girasole; fiore della mimosa e via così) con chiosa finale (ma vedi un po') triste, l'amore è finito: “Fiore di margherita/non ha più senso questa mia vita/fiore di primavera/tu mi hai rubato la vita intera”. Non sarebbe da buttare nemmeno “Stupida commedia” ma quella chitarra elettrica di cui sopra dà veramente l'idea di un azzardo lasciato lì a metà, senza capo né coda. “Storie” e la conclusiva “Tornerò” lasciano perplessi, e non in senso positivo: l'arrangiamento è pesantemente teatrale (sembra quasi una musica atta ad iniziare uno spettacolo di varietà hollywoodiano, quelle cose tipo “scende il cantante da una scala, di bianco vestito, cappello in mano, ballerine tutte intorno ed inizia lo spettacolo” che nulla c'entra col tono dell'album e nemmno con lo stile di Cocciante. Troppa grazia Sant'Antonio, come diceva mia nonna.

E', in definitva, un album pensato, ragionato e composto troppo in fretta, quasi si avesse paura che il successo del precedente lavoro rischiasse di svanire nel nulla. Poi, chiaramente, non trattandosi di Pinco Pallino ma di un artista comunque bravo e capace come Cocciante è chiaro che, come detto sorpa, non è tutto da buttare, ma è il “vizio” di un po' tutti i suoi lavori: alcune belle cose, altre molto (ma molto) meno. Fatico a pensare ad un suo album interamente riuscito. Ebbe svariate riedizioni estere, tra cui quella francese, titolata “Richard Cocciante”.