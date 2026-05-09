LA RECENSIONE

SAMUELE BERSANI 7/10

No, non sono un fan del cantautore di Cattolica, ma Riccardo L. lo è. A lui piace, è sempre piaciuto, sin dal 1999, quando cioè ci siamo conosciuti. Tutti ascoltavamo il rap, la dance: lui no, lui ascoltava Samuele Bersani. Ma anch'io lo conoscevo, Bersani intendo. L'ho conosciuto con una canzone contenuta in questo album (secondo me uno dei suoi migliori, anche se “Cinema Samuele”, 2020, mi ha stregato): “Coccodrilli”. Adesso, immaginate una comitiva di 12enni/13enni in colonia a Cesenatico nel 1997 che, tra una “Barbie Girl” e l'altra, canticchiano all'unisono “Tu lo sai che in America vengon fuori dalla doccia” senza peraltro capirne il significato. In effetti, “Giudizi universali” ci sarebbe “arrivata” dopo (e chi l'aveva mai visto “8 1/2” di Fellini, e chi aveva mai avuto problemi sentimentali veri, suvvia). Riccardo L. mi dice da sempre che questo album è bello ma il più bello è “Caramella Smog” (sì, non male, gli dico) e “L'oroscopo speciale” (mah, mi piace poco, gli dico). Ma, di “Manifesto abusivo” che a me piace, tu che ne pensi? Tace. Vabbè, Riccardo L. mi perdonerà se parlerò discretamente bene di questo disco, tra l'altro il suo più venduto.

Bersani era reduce dal successo, per interposta persona, di “Canzone” scritta a 4 mani con Lucio Dalla (scopritore del Bersani stesso) e aveva alle spalle 2 album di discreto successo (con 2 tormentoni già cult: “Freak” e “Chicco e Spillo”, ma pure “Spaccacuore” dai) e quando uscì “Giudizi universali” la critica, ed il pubblico, rimasero stupefatti. Perchè se non è un capolavoro poco ci manca. Piccolo aneddoto che conoscono davvero in pochi: quando Bersani scrisse questa canzone voleva che la cantasse Lucio Battisti, già da tempo esule in quel di Lecco. Lo racconta lo stesso Bersani: “...Quando ho scritto “Giudizi universali”, ho provato a mettermi in contatto con lui, perché sapevo che quella poteva essere la sua canzone, e avrei voluto la sua voce, ma era irragiungibile” confidò a “Repubblica”. Scritta insieme al fido Beppe D'Onghia è una canzone piena zeppa di frasi bellissime (“...Come Mastroianni anni fa/sono una nuvola fra poco pioverà; ...Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo/taglia bene l'aquilone; ...sei solo la copia di mille riassunti/leggera, leggera, si spegne la fiamma/rimane la cera/e non ci sei più”) costò, per bocca dello stesso Bersani, una specie di “blocco creativo” a causa dell'inaspettato successo che ebbe il brano (e, forse, anche nell'aver capito di quale grandezza era l'opera da lui partorita). La cantò il 27 settembre 1997 durante il celebre Concerto del Congresso Eucaristico davanti al Papa Giovanni Paolo II e vinse, nel 1998, il Premio Lunezia.

Ecco, “Coccodrilli”, la canzone da cui emerge il solito lato scanzonato di Bersani, presente in ogni suo album. E' una canzone divertente, a suo modo interessante in cui si prendono in giro le leggende metropolitane (come già fecero, molto meglio, l'anno prima gli Elli con “Mio cuggino”). La canticchiavo, come dicevo sopra, da ragazzino, onestamente oggi l'ho quasi dimenticata (l'ho riascoltato ora, dopo anni, per poter scrivere codesta recensione). Invece mi piace ancora molto “Crazy boy”: la storia del lavavetri egiziano che s'intrufola al Museo Egizio di Torino è davvero riuscita, sia nell'atmosfera “sognante” sia nella collaborazione con Peppe Servillo frontman degli Avion Travel. Il brano risale a qualche anno prima quando Bersani faceva ancora parte della “scuderia” Lucio Dalla ed in effetti il sound ed il testo ricordano lo stile del cantautore bolognese, anche se in principio venne pensata per essere affidata a Fiorella Mannoia che la inserì, nel 1994, nel suo album “Gente comune” (Bersani, in pratica, nel 1997 se la riprese). Bellissima “Braccio di Ferro” sul tema dell'omosessualità, uno dei suoi pezzi più intensi.

Altre cose mi convincono meno. “Tonight” ha un ritornello che non si stacca dalla testa ma, in fin dei conti, appare molto evanescente, così come “L'istinto” (che ha una parte semi-rappata di difficile logica) o “Lolita” che, scelto come terzo ed ultimo singolo, non lasciò tracce di sé, nonostante il ritmo spigliato e, tutto sommato, divertente. Attenzione, non brani brutti, per carità, solo un po' meno a fuoco. A differenza di “Coppa Uefa” e “La risposta” (quest'ultima con chitarra elettrica “sparatissima” che sembra quasi una scimmiottatura degli U2) che proprio non funzionano. Pero' “Coppa Uefa” a Riccardo L. piace molto ed ogni volta me lo ricorda. Forse, ha ragione lui.