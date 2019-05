Questo è un disco vivo. Lo è perché è il disco di un gruppo emergente. Loro sono quelli che suonano perché amano farlo. Sono quelli più maltrattati, quelli che sono investiti continuamente dall’ignoranza e dall’indifferenza del “pubblichetto” comune. Ma basterebbe soffermarsi un attimo per scoprire tutto un tappeto di artisti e gruppi che arrancano e cercano di farsi spazio nell’attuale panorama musicale. Molti sono pessimi, questo è vero. Alcuni non si possono sentire perché, portando allo strenuo alcune tipologie di suoni, sono semplicemente eccessivi. Altri sono semplicemente la fotocopia dei soliti grandi gruppi storici, in pieno stile “italietto”. Poi ci sono i mostri della tecnica. Quelli che hanno passato una vita a studiare lo strumento e sono semplicemente divini. Ma, per quanto mi riguarda, questi mi hanno un po’ annoiato perché in genere mancano di contenuti, di sentimento. Insomma è tutto fumo e niente arrosto. Dopo di questi ci sono quelli che ti offrono della musica onesta. Quelli che si impegnano e a spallate riescono a mischiare tutta una serie di generi, di influenze e di suoni. Qua stanno gli Shades of Hate che in questo disco hanno miscelato in maniera eccellente psichedelia, il migliore alternative italiano ed un pizzico di glam dark rock. Sfido chiunque a riuscire a conciliare queste cose come hanno fatto loro. Ma a prescindere: sfido chiunque a fare un disco così come l’hanno fatto loro. Pensateci: qua non c’è un budget limitato. Qua il budget non c’è proprio. Non ci sono grandi studi, non ci sono tecnologie avanzate, non ci sono i tecnici del suono. Ci sono solo tre teste, sei mani e tre anime appassionate. Questo è un miracolo. È come un fiore che lentamente cresce e sboccia in tutta la sua bellezza. Questa è la grandezza della musica: ti fa fare l’impossibile. Così, tra le tracce di questo meraviglioso disco, si viaggia tra atmosfere estremamente introspettive, suoni sperimentali e raffinate “citazioni” musicali che solo i più navigati riusciranno a cogliere. Le registrazioni sono eccellenti e non sembrano assolutamente realizzare in maniera amatoriale. Certo non è un disco esente da difetti ma questo si può dire veramente di pochi album e normalmente questi sono dischi che quando pronunci il titolo senti l’eco da lontano, un coro di angioletti e vedi la luce divina che ti illumina dall’alto. Sicuramente non è lì che si pone questo disco e non penso che voglia porsi da quelle parti. Questo è un disco che offre una mezz’ora di ottima musica che tutti, secondo me, dovremmo ascoltare. Soprattutto perché è gratis. E se non è amore per la musica questo, non so cosa lo sia.

Potete ascoltarlo tutti gratuitamente su: https://soundcloud.com/shadesofhate/sets/lultima-stella