Suicide, S/T, Blast Fist/Mute (1977/1998)

Una colossale puttanata. La recensione di questo diabolico rottame della “No wave” potrebbe terminare qui. I due responsabili dell’aborto in questione, Martin Rev (“partiture” elettroniche; il cognome è l’abbreviazione di “Reverend”, e non se ne comprende il motivo: ma non è una novità] e Alan Vega (voce [sic]), avrebbero dovuto essere relegati in un manicomio criminale, ad ascoltare in perpetuo i “Lieder” di F. Schubert o “Just for a Day” degli Slowdive; oppure, se il loro fu uno scherzo intenzionalmente perpetrato ai danni di ingenui (o prezzolati) puristi, avrebbero dovuto essere premiati coi lavori forzati in Kamchatka, dove la frequentazione con gente temprata e seria avrebbe evitato loro anche il solo pensiero di proseguire le proprie abominevoli attività.

Questa stronzata ha ingannato (?) molti critici preparatissimi, come il debosciato ma geniale Scaruffi ed i soloni di “Ondarock”, di solito affidabili; ma, in generale, è considerato da tutti un capolavoro: tranne che dalle persone normali. Una “pietra miliare”, sarebbe questo luciferino ammasso di rumori senza senso e ululati irrelati: sì, un pietra che avrebbe dovuto essere messa al collo dei due oligofrenici autori (uno dei due recentemente scomparso: pace all’animaccia sua. Non sappiamo chi dei due sia partito con biglietto di sola andata per l’altro mondo, e francamente non ce ne frega una mazza), come segno di infamia.

Passiamo a scartabellare qualche informazione di folklore utile all’uopo, e qualche track presente nel “lavoro” in oggetto. Da notare l’assenza di chitarre nelle orripilanti registrazioni: trovata geniale dei due impresentabili sbandati di New York City, che negli anni ’70 abitavano, pare, un capannone nei pressi della “Grande Mela”, dove sembra passarono l’invasata Lydia Lunch ed il sopravvalutato esteta D. Bowie (pace anche alla sua anima: noi abbiamo un cofanetto di suoi cinque album, alcuni del periodo berlinese, tutti inconcludenti, come il primo dei lisergici Pink Floyd).

Il doppio cd in nostro possesso documenta, oltre al mefistofelico primo disco, due live, entrambi del 1978: il primo a NYC, il secondo a Bruxelles (ma chi glieli dava i soldi a questi dementi?), che, così sembra, terminò in rissa. Controproducenti tutti e due, in particolare il secondo, una congerie di lamentazioni e tonfi registrati in maniera pessima, che si dipana per ventitré minuti senza pause. Non c’è distinzione tra gli schiamazzi del pubblico (una profluvie di drogati e di perdigiorno schizofrenici) e la buffonata in corso. La pietra miliare e il primo live sono stati rimasterizzati, e non si capisce, ancora una volta, il perché: se io registrassi in presa diretta la falciatrice del giardiniere del mio condominio, la qualità del prodotto darebbe comparabile a quella del live in questione. La raccolta di evacuazioni “sonore”, che ha una copertina obbrobriosa come il suo contenuto, è dedicato a una certa Mari, che sicuramente ora, se non è morta di stenti, indosserà la camicia di forza.

Segnaliamo solo qualche chicca da presentare ai raffinati, navigati padiglioni auricolari degli utenti di “Debaser”.

“Johnny” è la decostruzione di un tema rockabilly. I due vogliono fare gli intelligenti, ripescando a casaccio il repertorio classico della cultura musicale statunitense (che vorrebbero distruggere, nella loro ingiustificata furia iconoclasta): ma risultano solo dei detestabili pagliacci, musicalmente ridicoli e pretenziosi sul piano di un programma “metamusicale”, tanto declamato ai quattro venti quanto inesistente. C’è una inquietante sproporzione tra i fini dell’”opera” e la sua buffonesca resa. In particolare, i giretti di tastierina Bontempi, di solito accompagnati da rumoracci di sottofondo e simulazione di amplessi da parte di uno dei due stronzi, fanno ridere i polli.

Ma il culmine si tocca con “Frankie Teardrop”, una tortura cinese di oltre dieci minuti, che ripete all’infinito il medesimo, amorfo tema. A un certo punto, questo Frankie (diminutivo affettuoso di Frankenstein?), dopo aver sterminato la famigliola ed essersi dato la morte, si accorge di essere all’inferno (quindi, i Suicide credono nella dannazione del reprobo): di qui, forse, le sue lacrime di pentimento e di terrore, che avrebbero dovuto versare per gli stessi motivi Vega e Rev. Partono allora gli alti lai di Vega, assolutamente insopportabili già al primissimo ascolto.

Per i tuttologi ed i completisti, il disco originale contiene un paradossale remix di ”Cheree” e due inediti, penosi come tutto il resto; il primo live si fa notare per ben quattro pezzi di successiva elaborazione, ma di qualità ed espressione subumana.

Il cd che documenta l’immonda operazione –che sa molto di burla futurista-- ci fu venduto a otto euro in un negozietto molto simpatico di Roma (“se non lo prendi sei uno stronzo”, ci fu amichevolmente detto da un simpatico ciccione, esperto di tutto tranne che di musica seria). Avremmo potuto acquistarci il primo di Van Stephenson. Noi, comunque, abbiamo utilizzato il supporto e la sua orrida confezione per riequilibrare un tavolino sbilenco.

