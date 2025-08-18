Chihuahuan desert 43°c, ore 19.32.

Album di Adam Wiltzie (Stars of the Lid).

Nella traccia di apertura il pianoforte fluttua sopra tasti simili a nuvole.

Una chitarra scintillante fa da sfondo sonoro all'intenso tramonto del deserto del Chihuahua, con il colore dell'argilla rossa che si fonde con gli ultimi momenti del sole in vista.

Il Saguaro come appendiabiti si fa bello con il teschio consunto di un Longhorn in bella vista.

Wiltzie ha realizzato un album che è onirico nel senso più vero, in cui le scene si ripetono, si intravedono figure anomale, la continuità si dispiega e il tempo si comprime espandendosi nei brevi momenti cadenzati, che serenamente si estendono verso l'infinito dal contorno incerto.

Sebbene sia sommesso, sotto il velo di riverbero ottico in cui aleggia quest'opera, c'è una lucentezza e una calda, orchestrale magnificenza.

Il pianoforte, gli archi e la chitarra sono manipolati e deformati in modo da mantenere l'attenzione acustica, ma sono confortevolmente familiari.

Si percepiscono suoni di stupore etereo, dialoghi di film e testi stratificati e sussurrati.

La forma della musica ambient viene ri-costruita in aree non usuali.

Le note e gli accordi del pianoforte ritmano l'oscillazione dell'umore tra comfort e incertezza. La chitarra acustica strimpella al dispiegarsi di un vasto paesaggio meditabondo da misticismo desertico.

Accordi di tastiere con eco, ronzano di vita, immersi in un aurea dal beige debolmente saturo.

La linea musicale è rugosamente melodica senza essere lacrimosa o sentimentale.

Troppo cerebrale per essere considerata new age, troppo grintosa per essere classica moderna e troppo ruffiana per essere d'avanguardia, The Dead Texan rigenera trame sognanti miste ad angoscia intermittente, che sembrano contenere uno smarrimento cosmico dove la densita' di materia è impalpabile e inesistente.

Dead Texan nasce come uscita audio/video con Adam Wiltzie per la musica e Christina Vantzou come artista visiva.

Il primo porta con sè le nuvole fluttuanti e veloci degli Stars of the Lid e crea paesaggi sonori intimi e commoventi, la seconda traduce visivamente gli stati emotivi, i gesti e le entita'.

Muovendosi attraverso tastiere lussureggianti e accenti acustici, Wiltzie porta il suo ascoltatore in un tour sospeso fra terra, miraggi e cielo.

Le sue calde pennellate musicali sono materiche, profonde e ampie.

The Dead Texan è un acquerello visionario di un grande della musica ambient.

