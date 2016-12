Questo non è un disco, per ma un giovine rovinoso è stata l'illuminazione.

" I'm love whith a girl who doese't Exist."

Forse iniziavano la camice in flanella e io volevo andare in Scozia. A bere ? Anche ma credo che la Scozia abbia prodotto il meglio per cuori teneri come il mio.

Canali avvolti nella nebbia, grigiore, classe operaia a birra nera come unico divertimento.

Perchè in Scozia sono nati tanti pulcini dei Byrds. Forse perchè i Byrds erano grandi ? Certo, bravi. Ma prchè ?

Ma spiegatemi miracoli pop come i "Another Sunny Day" , l'amore chiuso in una cameretta , ancora non sai chiamarlo amore.

I "Field Mice" grandi senza la marea degli Smiths.

Angolo di semplicità perso fra la nebbia. Forse più Punk del Punk. Perché raccontano vita di un proletariato, non violento ma vero. Nato da un cuore che preferiva l'angolo della stanza .

I Springfields, un mantra chiuso in una stanzettaa guardando l'ennesima puntata di Doct. Who, sognando spazi aperti e tanta ingenuità .

Perche I Byrds , i Big Star, hanno invaso la Scozia'?

I Primal scream amavano i Love.

I Jesus Mary Chain amavano il rock americano ricopendolo di smog inglese per aprire una nuvola in April Skies.

In chiusura i Golden Dawn, la melodia in 1,50 minuti coperta da feedback.

Fine. Amate questa raccolta. Culto assoluto . Se vi piace passeggiare sotto la pioggia con un'ombrello troppo piccolo per il vostro amore. " ma io non mi bagno, tranquilla"

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○