Questa è una favola di fiori selvaggi iniziata in un lontano 1963 in quel di Canterbury. Terra di leggende e profumi

Fiori selvaggi non volevano rimanere in vasetti in terracotta, volevano volare come cavalieri della Tavola Rotonda , essere favola, amati nel tempo.

Personalità diverse, armate di vecchi polverosi dischi jazz, blues spurio, pensieri liberi, figure ballerine e patafisica .

Giovani menti disordinate in tazze di caldo te

Giovani Robin Hood volutamente sbagliavano il bersaglio,il pop con alieni tempi jazz, cambi mai sentiti, ritmo attorcigliati su voce angelica.

Corde sconosciute, frecce che diedero vita a favole indimenticabili

Hanno cambiato nome ,incantesimi ma come ogni favola c'è sempre una Bella addormentata.e una punturina sul dito per rivivere la favola in tutto il suo splendore.

Passato e futuro

Questo è solo il bacio del Principe Azzurro.

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○