- Nightwork Productions, Inc. and the Concept of Noise -



Nightdrive. Frank è il lato fosco che sta dalla parte della tenebra dove l'oscurità risplende. Frank vuole vedere tutto distrutto, Frank è il blues delle macerie. Frank comprende la cultura dei cessi pubblici e sono cose che non insegna nessuno. Gli piacciono i virus, gli piace la chimica, si gode questa sua malattia. Non ci crede ma è qua e nessuno l'ha richiesta, i film vanno in sottofondo e dentro di sé una stanza vuota. Quando qualcuno prova a raccontargli qualcosa di bello lui non sta neanche a sentirlo. Fruga nelle discariche, saccheggia nei rottamai, ruba nei cantieri, qualsiasi cosa della sua discarica ha un significato particolare. Butta via la sua esistenza finché può. Lui vi ama, dimenticatelo. Questo è il tempo della fine, la fine del tempo. Frank è per il collasso, balla la fine del mondo e non ne ha nulla in contrario. Frank vede arrivare il caos e non se ne allontana, ci va incontro con la consapevolezza che tutto sta per essere distrutto e dopo non ci sarà più niente. Frank è impossibilista, Frank è accelerazionista. Il sistema funziona, tutti vivono ancora. Loro non lo possono vedere, ma lui sa chi sono. Frank fa un lavoro fisicamente ed emotivamente estenuante. Durante il giorno tiene fuori dalla finestra un microfono, registra i suoni prodotti da una compagnia di demolizioni ultraveloce. Il traffico costante generato dalle macchine è il suo suono tipico. Frank pensa che sia una cosa moderna essere nevrotici, essere nevrastenici. Frank una cosa non è. Non è tetro in senso classico, il suo carattere distruttivo è allegro e sghignazzante per sua natura. Frank indica che la fine del progresso arriva quando le cose create sono già tutte distrutte. Se ne va a vedere costruire edifici asettici e ottimistici, destinati a breve termine a diventare rovine del futuro. Frank scaraventa i suoi sogni quotidiani contro la macchina, quella che lo inchioda e lo obbliga al suo ritmo, si sveglia e danza con una scopa elettrica europea e si innamora di una cucina d'acciaio americana. Von Borsig & Adult Sex: sperma radioattivo e profilattici scaduti.

L'Anti Zen, Philadelphia Atonal - 1986.

Nightsage at Motor & Machinery: Assembly. THOUGHT GANG è una band che è rimasta dormiente e occulta per oltre 25 anni. In questo quarto di secolo è apparsa brevemente in composizioni e frazioni e in versioni con nomi differenti in Twin Peaks: Fire Walk With Me e The Return, Inland Empire, Hotel Room, Mulholland Drive.

La Gang prenotava sessioni in studio per registrare qualche materiale, e poi andava là a fare tutt'altro. Questo unico LP è musica di metallo, una lezione-studio di dissonanza. Spoken voice su jazz bianco esagitato, industriale ambientato, disarmonizzato, sperimentalismo ostinato, tutt'obbligato. Bruitismo organizzato.

Tom Waits meets Naked City come panorama di un im/possibile parallelo immaginato in un incubo sognato in assenza di Scott Walker in TILT. Musica, il termine in questo contesto deve essere inteso in modo sarcastico e indirettamente polemico. Basta salire su una consolle e iniziare a urlare nei momenti sbagliati e la questione comincia già a trovare una sua soluzione. Il cantante non sa cantare, si mette al microfono e comincia a blaterare, una cosa stupida, ma loro la trovano geniale. Come i chiodi alle pareti per il regista e per i suoi quadri. La Thought Gang potrebbe eseguirsi in una fabbrica, e se il pubblico si servisse da sé e fosse più rumoroso di loro e distruggesse l'edificio, quella sì che sarebbe musica. Sottofondi industriali, musica moderna che non vuol dire nulla, modellare i rumori quotidiani della strada in un blues assordante, con precisioni e sfasature angoscianti, colpi cupi e violenti che battono con la regolarità di una locomotiva, onde sonore tormentose dal basso, estrazioni lancinanti dai mixer di John Neff. Lo spazio tra un colpo e un altro dev'essere il tempo in cui ci si sente smarriti in attesa della mazzata successiva. Più le cose si mettono male, meglio suonano. Per le strumentali il direttore avrà dato ai musicisti diversi tipi di scenario a cui far riferimento per farne simulazioni: Bar in centro di notte, le 2 o le 3. Una sparatoria, pistole automatiche, auto che sbandano e pick-up che vanno fuori da Los Angeles. Gente che guida nel deserto e che si imbatte in alieni e space junk. Rumori di una notte d'estate quieta quieta, insetti, brezze, zanzare, e dalla distanza un temporale che si avvicina, e l'acquazzone è una tempesta estiva violenta con tuoni e lampi, che va avanti e va avanti, e poi si calma e deriva via, restituendo una quiete umida. Poi un cane nero che corre e abbaia una sola volta in una notte dentro una conversazione senza significato fuori dalla logica e dal senso comune, una rivisitazione a Stalin in questa vita confusa in cui le cose non hanno senso reale. Nel frattempo Pete e gli uomini grigi erano e sono a cinquemila miliardi di miglia di distanza. Pete ha imparato ad apprezzare gli uomini grigi e il loro particolare tipo di umorismo. Brand of Humor, A Real Indication.

Bad News & Cult of Mood. Concerning the altogether, see the self, It's America!

Thought Gang è in fondo un Commando Spirituale che tende all'isolazionismo e alla comunicazione psichica. Un paradosso, una paranoia, una contraddizione. Un gruppo sentimentale per adulti che sta tra il fuoco e la cadenza del metallo. Midnight Club Drums Complex che compila nastri di jazz serale e confidenziale.

La Gang del Pensiero adesca e poi espelle, necessita passarci del tempo insieme per capire che sta cercando di essere spassosa, la sua ridefinizione di bellezza avviene attraverso la distruzione sublime del mondo. (Summer Night Noise).

Angelo Badalamenti, David Lynch, Reggie Hamilton, Tom Rainer, Gerry Brown.

Con Vinnie Bell, Buster Williams, Grady Tate, il disco è sequenziato da Dean Hurley.

In copertina una rilavorazione di Due Scimmie Incatenate (qui anche illuminate).

Twee aapjes - BRVEGEL MDLXII. ℗ Designed Atonal Soundtrack.

BLUEBASE: Disruption - BLUEBOSS: Euphonix. © 2018, Sacred Bones Records.

Unrecorded Nights (Untitled No. 1). Frankie è in lacrime, Frankie lavora in una fabbrica dalle sette alle cinque, lo fa per sopravvivere, perché le cose della vita si sono fatte dure. Frankie non riesce a guadagnare abbastanza, Frankie non può comprare abbastanza cibo. Eddie ama tutte le parole che cominciano per zeta e la concisione, una qualità che manca, secondo lui, alla filosofia moderna. Elvis ha rispettato i termini del contratto. Eccesso, deterioramento, autodistruzione, comportamenti stravaganti, un gonfiarsi del fisico e una serie di affronti al cervello, tutto autoinflitto. Il dottore è mezzanotte. Hubert è in fondo un romantico. Ha un solo occhio, un solo braccio, una sola gamba, ma è un artista della ritorsione e un connaisseur di tutte le armi. Hubert riconosce una compagna di orfanotrofio dallo sguardo sulla copertina di una rivista porno. La lezione è la macchina. Chordal harmonies e Marilyn Monroe viene ribattuta tre volte e they love you, they love you so... Eddie pensa che le rapine filosofiche in banca non fanno male a nessuno, anzi emozionano, intrattengono, stimolano l'economia, provocano riflessioni. Frankie piange, Frankie è nel pianto. Frankie è così disperato, Frankie prende una pistola. Frankie giace all'inferno. Tutti giacciono all'inferno, tutti sono Frankie.

Nightvokes. Frank è nel 2000, Frank non si è mai chiesto il perché del rumore. Frank sputa al suolo una chiastra marrone di caffè, fumo e polvere. Frank di certo non si rifugia nella realtà. Ma il rumore è un disturbo, un difetto, un'interruzione della comunicazione nella trasmissione. Di quanto rumore ha bisogno l'essere umano? Nessun essere vivente ha bisogno di così tanto rumore, le persone si fanno bastare un suono che sia melodioso una volta che hanno qualcosa da mangiare. Ma la sala prove (Thought Gang) è come dentro una miniera, è come a un'ultima fermata di autobus, è come sotto una tangenziale molto trafficata posta esattamente sotto l'architrave di un'autostrada. Macchine, stridori, umani molesti. La Ganga del Pensiero è indifferente al caos e sta tra gli effetti antisociali dell'industrializzazione e un commiato al sistema nervoso, con ciechi che credono a quello che vedono, e sordi che credono a quello che sentono. Metropoli insonni, luci perenni che urlano senza tregua, la sinfonia dell'ambulanza che li fa sentire vivi. Ma poi il silenzio che li confonde e li destabilizza, come quando in strade sgombre da fracassi l'overload del silenzio nell'astensione del frastuono. Il rumore diventa una dittatura, senza di esso l'essere moderno è perduto, cade in un'inquietudine dal suono sordo, saturato com'è dal rumore di fondo permanente che lo rende malato e rassicurato, come con un medicinale psicomimetico che lo ha reso dipendente. Il rumore rintronante diventa una centrifuga che gli impedisce di guardarsi dentro e che gli permette la fuga senza confronto con il proprio vuoto internale. Persa l'opzione del silenzio, le giornate agitate diventano un sedativo, una specie di sogno in una Babilonia che non si avverte nemmeno più, stordita in stati neo-incontaminati di narcosi sostanziale. Il risveglio nel silenzio non può che essere brutale, la requie diventa violenta. Il silenzio di cui non si sa che farsene, disabituati ad attività che lo pretenderebbero. Il silenzio che porta fantasmi e domande in notti grigie senza sonno in cui non si vede l'ora che passi per tornare alle dannazioni convulse di tutti i giorni per poterle nuovamente maledire. Ma il caos è pieno di nascondigli che tutti conoscono, in cui tutti vogliono confondersi. L'Annoyance è il suono tipico e il caos è l'unico principio creativo dell'universo, mentre Frank continua a vivere nel sottosuolo. Il sotterraneo è buio, umido, piacevole, lui vive lì, chiuso con sé, al sicuro. Quello è il buio, quello è il silenzio, quello è un grembo, mentre, inutilmente, il sole continua a splendere. E ancora nessuna risposta per la via della conoscenza che interdice alla felicità e che è lastricata di paradossi, da questo paradosso. I meriti del silenzio in deliri di decibel dal volume angariante.

Nel caos del frastuono si nascondono tutti i suoni potenziali che possono diventare musica.

Il silenzio è il drone definitivo. Rain Down, HACKE.



[BLACK MAIL/Automatic, Revelation 9 - Ending Factory: Łódź]