Dai, è ora di spendere qualche parola su questo particolare settetto americano, finora appena considerato su questo sito (e sempre grazie a me… devo essere l’unico italiano rimasto a ricordarsi di loro) e dalle seguenti, insolite caratteristiche:

La presenza di ben 3 (tre) frontman in organico La presenza preponderante di cover nei loro dischi, con solo il 20/30% di repertorio originale

Hanno pubblicato dieci album in studio in nove anni, dal 1968 al 1976, alcuni di essi venduti a milioni di copie, per non parlare dei singoli. Il loro poprock/rhythm&blues accessibile e melodico si reggeva sull’oculata scelta delle cover, sull’efficacia della trasposizione delle stesse per tre voci tutte importanti e rigogliose, sulla grinta ed equilibrio dei quattro strumentisti accompagnatori, totalmente asserviti alla causa dei tre cantanti.

Le cose migliori di questo esordio del 1968 cominciano dall’apripista “One”, canzone dell’amico (anche di bottiglia, e di sniffo) Harry Nilsson, dalla bella tensione creata dal pianetto ribattuto e dagli accordi in minore. La voce più in evidenza fra le tre è nell’occasione quella di Chuck Negron. Uscita per terza come singolo, la canzone si rivelò essere la più amata, e acquistata, dell’album, tanto da spingere la casa discografica a scrivere “One” sulle ristampe di copertina, fuorviando un po’ la comprensione del titolo del disco, che restava omonimo al nome del gruppo.

“Heaven Is in Your Mind” è quella dei Traffic, farcita qui di virtuosismi in falsetto, ma è ben più spettacolare “It’s for You”, di Lennon e McCartney ma non dei Beatles! (regalata a suo tempo alla collega Cilla Black). I tre cantanti si divertono a strofeggiare ad inseguimento, alternando bravamente le loro ugole ben chiare e potenti. Peccato che duri solamente poco più di un minuto e mezzo.

Il prolifico Randy Newman è uno dei più saccheggiati nel repertorio Three Dog Night, e qui essi cominciano la razzia con “Be No One Ever Hurt This Bad” (bel titolo, molto americano!) cantata da Cory Wells, la voce più esplosiva delle tre.

Tim Hardin è un altro che a fine anni sessanta sembrava dovesse spaccare il mondo, invece non se lo ricorda più nessuno se non per qualche cover delle sue cose, disseminata in quegli anni da altri. Fra cui i Three Dog Night, che qui scelgono “Don’t Make Promises” il suo primo hit. Al canto solista Chuck Negron, la voce più bella delle tre.

Come si chiama allora il terzo cantante? Il suo nome è Danny Hutton e prende il ruolo di solista nella ben nota “The Loner” di Neil Young, resa in maniera nerboruta, accelerata e ricolma di cori e contro cori. Si defila in ogni caso velocemente, per far posto al gospel finale “Try a Little Tenderness”, vecchissimo pezzo degli anni trenta reso celebre da Otis Redding qualche anno prima di questa versione. Cory Wells ci dà dentro l’anima, più scorbutico del grande Otis ma ugualmente accorato e ancor più passionale.

Ce la facciamo a reggere un’altra decina di svelte rece sulla “Notte da tre cani”? Ma certo che si. Colla solita media di quattro, cinque commenti, va benissimo.