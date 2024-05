Mastodontico documentario del 2017 in dieci puntate gonfie di nomi, date, e documenti storici.

Lo scopo è mostrare gli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale sotto un'altra prospettiva che reintegra coloro che son sempre stati descritti come “cattivi assoluti”, nell'impegno a criticare la nuova Europa del multiculturalismo.

Tanti i temi trattati, con particolar occhio di riguardo al sionismo e alle verre responsabilità della seconda guerra mondiale.

Forse il miglior documentario storico "revisionista" del XX° secolo, per chi a sentire questa parola non prova apprensione. Il montaggio e l'affastellarsi di documenti anche inediti, magmaticamente potente, fa sì che l'efficacia di questo lavoro, anche nel modificare "verità" e ricostruzioni storiche (che a volte sembra non sia permesso mettere in discussione da certa politica), possa far cambiare più di una convinzione precostituita. Ottima la parte nel presente sul globalismo, mentre resta memorabile l'intervista a Muhammad Alì sui matrimoni interrazziali.

Comunque la si pensi, resta un documentario da vedere perchè è bene non dimenticarsi mai che chi scrive la storia è quello che in guerra ha fatto fatto il maggior numero di morti.

Quasi introvabile online, perchè la verità in questi tempi scuri è sempre maggiormente vittima di censura, è disponibile su:

Europathelastbattle.net