Ok. Mi accingo a scrivere la mia prima recensione sul DeBaser. Sono ormai diversi mesi che spio, osservo, rilevo temperatura e pressione dell'ambiente e ammetto che mi piace tantissimo. Dunque ho deciso di dare il mio contributo e apro con un artista, perchè di artista si tratta, sconosciuto ai più. Uno che secondo me non sarà mai apprezzato per quel che vale visto il suo modo di apparire (mi suggeriscono "look") e la sua comunicazione; cioè la sua mancanza di comunicazione. Parlo del mitico, lussurioso, esagerato, alienato e romantico Tonetta. Voi direte, e chi è? eh appunto. Premetto che non recensico un disco perchè ho solo trovato canzoni a caso (una marea di canzoni) su un noto canale videotubico e se mi fermassi a un album non riuscirei a rendere la potenza della cosa. Scusatemi in anticipo ma compio questa operazione solo in parte lecita. Tornando a Tonetta: ormai è quasi un nonno, un nonno canadese, ha avuto una moglie che lo ha lasciato e che lui non ha mai perdonato, credo abbia una figlia e vive da solo in un monolocale che pare un museo del sesso/dell'orrore. Fa musica che oserei definire lussureggiante, libidinosa, al limite del sadismo, quello dell'esimio marchese e non degli emo. Inoltre crea tutto da solo, usa una drum machine e la chitarra, sintetizza ogni tanto qualche suono e canta. Ma cosa canta? Roba oscena al primo ascolto. I suoi testi sono demenziali, lui è demenziale, sono testi sporchi, osceni e tremendamente belli. Sembra pazzesco ma dopo tre o quattro ascolti si viene colti da una specie di estasi incredibile perchè Tonetta riesce ad esprimere con le sue melodie (chiamiamole melodie) una serie di sentimenti e di emozioni che sono difficili da spiegre. Il concetto di assuefazione si avvicina all'idea ma il bello è che Tonetta non nuoce alla salute. La drum machine ha un ritmo, cioè ogni pezzo è uguale identico all'altro; è tutto un minestrone della stessa roba ma non si può smettere di ballare e muovere il deretano a ritmo di Tonetta. Poi la cosa passa eh, almeno per me è stato così: un mese di Tonetta a manetta poi mi sono disintossicato. La chitarra è alle volte semplicemente accennata, ogni tanto gratta da fare schifo e non si capisce niente ma ha sempre, sempre, il suo perchè. Come anche la sua voce, che a me suscita la visione di uno pseudo Barry White in un film di Tinto Brass, ma lasciamo perdere. Senza ascoltare, non si può capire.

Il repertorio passa da roba altamente demente come "It's a Sin," che io reputo un capolavoro: scenetta tra donna sposata e spasimante che vi lascio gustare nel suo proseguio dal vivo delle parole del poeta; oppure sullo stesso tono abbiamo cosette un pò più soft come "Yummi Yummi Pizza", dove le metafore amorose si sprecano tra tranci di pizza e amori irripetibili (o forse no). Ci sono poi una sfilza di cose di questo tipo che vi lascio assaporare per i fatti vostri; è una miniera di demenza, vi assicuro. Ma poi c'è il lato sorprendente, il dark side di Tonetta è diviso in due. Da un lato c'è l'amore vero, dove egli apre il suo cuore e mostra i suoi sentimenti, per davvero, non c'è da ridere; gli ascolti consigliati sono "A Little At time" e "I Can't Wait To Make Love"; infine per quelli che non resistono senza uno spirito verdeneggiante o giù di lì ci sono le esistenzialate pure e crude come "Does Anybody Know I'm Here" ma non basterebbero dieci pagine a esprimere le lodi per questo pioniere del suono. Postmetto che è in circolazione dagli anni Settanta, forse dai tardi Sessanta e gli unici che hanno la dignità di espandere il suo Verbo sono i Growlers che si sono dilettati nella cover più "stonata" della sua discografia, ovvero "Drugs Drugs Drugs", il titolo dice tutto, non aggiungo altro. Vi esorto ad evangelizzare il tonettismo per questo globo troppo triste e troppo serio. Ave Debaseriani. Spero che questo sia l'inizio di una bella avventura!