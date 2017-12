Ci sono quelle volte che il suono in un disco può essere tutto, del tipo che se in dopethrone i wizard avessero semplicemente lasciato una sola spasmodica insistente nota mi ci sarei ugualmente martellato i timpani; comunque, Usnea, altro tipo di fare doom, altri lidi, sonorità parenti con yob ed ufomammut per il versante, ma che forse esulano dal contesto; però il suono è tanta roba.

Laghi di pietra, suoni scolpiti nel carbon fossile, nebbia, tutto men che un sorriso; lande in cui anche la neve sarebbe nera, un doom che allenta il black metal, mischia lo sludge in perfetto dosaggio ed addensa il tutto tra urla e lacerazioni; in certi momenti sembra che abbiano sciolto le corde dei più aggressivi the ocean, in altri sembrano una specie di eyehategod che appassiscono; esordio, 2013, un disco di quattro buchi neri dalla marmorea durata, un viaggio in cui più che camminare forse si striscia, e si striscia con la sensazione di levitare sopra la musica che da greve a lunghi tratti diviene atmosferica; e si sente, non poco, la presenza di austeri musicanti da tempo a regime, sia nel senso della composizione che della produzione.

E’ tutto compatto e monolitico, nella sua relativa osticità alla fine il disco prende facile, suona la musica dell’inverno nell’autunno e quasi apre l’occhio sotto ai piedi con tanto di melodie nostalgiche e fiori neri; chitarrone pesanti che si deformano lentamente nei brani, una torta di antimateria dove il motivo orecchiabile c’è, ma si sparge come sangue in acqua; tanto pessimismo e rassegnazione nelle urla, tanta meditazione nelle corde ed occasionalmente mutano le opprimenti distorsioni in cristallini e ribassati arpeggi dai suoni puliti; i macigni rotolano, ma una volta a valle sfumano come stormi in cielo.

La mia preferita, una solenne chiusura da allegro andante rispetto al peso fin lì caricato; il canto è una valanga, spinge in basso decisa e mi ha convinto a comprarne il vinile una sera; poi mi sono accorto che era una delle due tracce bonus assenti in quei tredici dindi, ma contento lo stesso.

LP