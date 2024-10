I fratelli Alex ed Edward Van Halen nascono in Olanda nei primi anni '50, e curiosamente da ragazzini si approcciano al mondo della musica invertendo i ruoli in quello che sarà uno dei più grandi successi planetari della storia, ovvero Alex suona la chitarra ed Eddie la batteria. Fortunatamente ben presto si accorgeranno di doversi invertire i ruoli, cambiando così in modo irreversibile quella che sarà la storia della musica metal, in particolare il mondo dei chitarristi, che verranno tutti, chi più chi meno ma nessuno escluso, influenzati da questo formidabile disco di debutto.

Negli anni '70 i fratelli stanno acquisendo una buona popolarità a livello locale in California, ma ancora non hanno trovato un'etichetta pronta a produrre per loro su più vasta scala, finalmente la Warner Bros compirà questo passo nel 1977, contribuendo così in modo decisivo alla nascita di questa opera pazzesca.

La formazione vede Eddie alla chitarra protagonista indiscusso e assoluto, Alex alla batteria, Michael Anthony al basso e l'istrionico David Lee Roth alla voce. Proprio il controverso rapporto tra David e il resto della band sarà sempre particolarmente complicato, per il suo carattere difficile e la sua personalità particolarmente ingombrante, problema che verrà poi risolto con l'allontanamento di David dalla band qualche anno più tardi (nel 1985), rimpiazzato da un inadeguato Sammy Hagar, nemmeno lontanamente paragonabile al predecessore. Questo primo disco omonimo sarà la loro opera più importante e convincente, grazie anche al fragile equilibrio mantenuto in qualche modo tra David e i fratelli Van Halen, che sfocia in una performance canora di assoluto livello a fianco dell'esibizione di Eddie, il quale mostrerà al mondo intero la rivoluzionaria tecnica del Tapping, che gli consentirà di arrivare ad una velocità di esecuzione mai raggiunta prima; tutti i chitarristi del mondo che inizieranno a suonare grazie all'influenza dello stesso Eddie arriveranno a rendergli omaggio come vero e proprio precursore di un modo nuovo di suonare, in pratica il mondo della chitarra dopo questo disco non sarà più lo stesso. Aggiungiamo a questa rivoluzione la prestazione incredibile di Lee Roth al canto e potremo farci un'idea del livello e del clamore che suscitò questo disco di debutto, che ascoltato a 46 anni di distanza ancora regge ed emoziona come allora, quasi come fosse stato sfornato ieri.

Si parte con "Runnin' with the devil", che subito vede Eddie e David fianco a fianco, in un alternarsi di virtuosismi, ogni canzone anche non strumentale avrà uno o più assoli di chitarra di grande livello, subito dopo "Eruption", strumentale lampo di due minuti scarsi in cui Eddie inizia a darci una prima dimostrazione della sua velocità supersonica, che verrà imitata da milioni di chitarristi da allora fino ad oggi; segue la bellissima cover "You really got me", con grandissima performance da parte sia di Eddy che di David; il ritmo è ottimamente sorretto da Alex e Michael Anthony, che però inevitabilmente finiranno in secondo piano, quasi da comprimari. Segue un brano che diventerà uno dei maggiori successi della band, "Ain't talkin' 'bout love", con Eddie assoluto protagonista; quinta traccia "I'm the One", song che viaggia ad alta velocità in modo molto accattivante, spazio poi ad un'altra traccia che si rivelerà iconica, ovvero "Jamie's cryin'", canzone molto bella con vari cambi di ritmo e melodie. Track n. 8 è "Feel your love tonight", che viaggia sempre con ritmo sostenuto e divertente, seguita da una delle migliori canzoni dell'album, "Ice Cream Man", con Eddie che sale in cattedra con l'assolo più spettacolare dell'intero album, dopo avere efficacemente duettato con David con arpeggio di chitarra classica in un inizio di canzone insolitamente più soft e pacato. Chiude un pochino stancamente "On Fire", quasi come un simbolico titolo di coda, è quest'ultima la traccia un po' meno convincente, ma che non scalfisce di un millimetro il livello superlativo del disco, che entrerà di prepotenza negli scaffali di milioni di persone in tutto il mondo, ma soprattutto sarà da ispirazione per tutte le successive generazioni di chitarristi; un brutto male si è portato via Eddie quattro anni fa, mi è sembrato giusto celebrarne la memoria con la recensione del suo indimenticabile capolavoro.