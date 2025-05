WILD N’ WASTED

CHECKMATE

Etichetta: Maxy Sound

https://open.spotify.com/album/3njGq22rLSNUkPJyJzmYxL?si=m-Od72b5T4Og0zoIyfCZHA

Wild N’ Wasted è una delle realtà musicali che vuole portare la cultura dell’heavy rock. Il gruppo è attivo dal 2017 ma a causa di continui cambiamenti all’interno della band sono riusciti solamente nel 2022 a pubblicare i primi singoli. La band ha raccolto tutte le canzoni nel suo primo EP, Wasted Night. Ora esce Checkmate. Le coordinate più o meno sono le stesse. Wild n’ Wasted hanno tutte le carte in regola per essere un hard rock band di tutto rispetto . Basta sentire l’impatto notevole delle chitarre, strumento chiave del gruppo per capire in che territorio ci stiamo muovendo.

You Die, In termini di sound è la canzone più vicina all’ondata heavy-thrash anni 80, uno dei brani più feroci dell’ep.

Checkmate comunque con i suoi cinque brani si presenta con tutta la sua grinta ed energia. Canzoni in cui sfogarsi di tutta la rabbia che le diverse difficoltà della vita creano dentro ogni persona..

Un lavoro discografico che rappresenta come sia possibile fare rock nel nostro Paese senza subire le continue influenze dal mondo estero come capita delle volte.

Da segnalare gli ottimi i suoni, funzionali alla buona riuscita di questo ep