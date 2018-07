Jazz-rock con aromi psichedelici e molto blues per questa band francese autore di due pregevoli dischi a cavallo tra il '69 e il '70.



Il gruppo avrà breve vita, diviso al proprio interno tra membri orientati ad un suono progressivo, come di moda la tempo, e altri sbilanciati verso soluzioni blues/jazz.



Ottima la perizia strumentale di tutti i suoi componenti che non scade mai nell'autocompiacimento, difetto comune a molti gruppi del genere.



Personalmente preferisco i brani strumentali (l'eccellente Ramses, ad esempio, ma anche la bluesjazzante Samedi Soir à Carnouet e l'epica Mammouth) anche perchè il cantante sembra un po' troppo simile a Pete Brown e pare avere una impostazione più da r&b che da jazz-rock, la qual cosa confina le parti cantante, per l'appunto, ai brani blues del disco.



Sicura fonte di ispirazione sono i Blood Sweat and Tears, specie ascoltando il raffinato blues della programmatica Bluezoo o quello trascinante di Memphis Train.



In definitiva, questo disco piacerà molto a tutti coloro cha amano il jazz/blues di formazioni quali i citati BS&T ma anche i Chicago e simili.

