Quando ho intercettato per la prima volta "Safe Space 1" sono rimasto particolarmente colpito dalla profondità della sua copertina: in contrasto con il nero dello sfondo, un feto in decomposizione ed il titolo "Safe Space".

Lo spazio in cui prolifera "Safe Space 1" è la mente dell'autore, Alessandro Galatola, e consta di 7 brevi storie per un totale di 37 pagine. Filo conduttore è un'architettura basata sul contrasto tra elementi, attenta al ritmo, in costante divenire, divertente, ma mai banale. Il flusso narrativo procede a spirale, aprendosi nella mente del lettore senza chiudersi su se stesso. Caratteristica è l'attenzione alla dimensione collettiva, quale estensione dell'esperienza individuale.

Organismi mutanti, cellule in circolo, interconnesioni sinaptiche, surreali viaggi anali, realtà, fantasia, forze mistiche: condensando, "Safe Space".

Fumetto di esordio a nome di Alessandro Galatola, autoprodotto ed in FREE DOWNLOAD al link http://safespace1.tumblr.com/

