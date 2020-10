Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Dico come uomini veterotipi chiudono, estinti come dinosauer, eppoi NUOVA Umanita, noi, fa salto quantistico & sostituiscin Gaffe.

Impiega i più svariati artifici tipografici, numerici, alfabetici e musicali per sublimare la scrittura in uno stile personale unico, influenzando generazioni di autori.

Golem¹⁰⁰ è un romanzo sperimentale non classificabile.

Non ho mai visto... Mai. Voi lo vedete? Noi lo vediamo? Vedevano una sagoma curva, un carnefice color metallo brunito, che ardeva e mandava barbagli; che aveva forma e non l'aveva.

Contesto: allucinata megalopoli composta da un'accozzaglia di religioni e razze, di specialiste in miracoli, psicologi negromanti, stimati necrofili, creatori di profumi, etc...etc...

Città: New York.

Avviato sistema Retinal Scan per consenso lettura. Posizionare l'occhio sinistro verso la sezione con riquadro blu dello schermo.

