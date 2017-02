Scemi scemi, gli Anal Trump sanno fare tante cose. Titoli che bastano per sé come gli Anal Cunt, growlozzi e screamacci, lista delle donne scopate nell'anno, sarcasmo666, Trump merda. Con la scusa del grindcore, lo buttano in un minuto da dieci pezzi e cinque dollari in beneficienza per l'aborto.

Ce lo dicevamo noi, lo diceva più o meno Hardcorella Duemila: la presidenza Trump fa succedere almeno una decina di dischi hc belli. Con Obama non si riusciva, con Bush era l'Alto Modernismo del punk e quindi vai di prediche e spillette. Ma mo che siamo al post-qualsiasi cosa, possiamo felici svolazzare di situazionismo in situazionismo, appagando la nostra fame di male contro il male istituzionale, ragionando su nuove forme, espressioni, categorie di valutazione. Godiamo dell'assunto che tutto ciò che pensiamo di più brutto probabilmente esiste, e ci hanno fatto su un disco o un porno o un post.

Manco il tempo di una pisciata oh, manco il tempo di una pisciata.

