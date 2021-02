ANANASNNA - "Veloci come in 500"

BAND: ANANASNNA - ALBUM: VELOCI COME IN 500 - LABEL: AUAND RECORDS - DATA DI USCITA: 22 GENNAIO 2021 - PRODUZIONE ARTISTICA: STEFANO RISSO - REGISTRATO, MIXATO E MASTERIZZATO DA: MANUEL VOLPE PRESSO STUDIO RUBEDO (TO)

BUY LINK: https://auand.com/au9103/

TRACKLIST:

01 - SCATTA IL ROSSO

02 - PESO A VALLE

03 - SPARIGLIO

04 - TU DI LA IO DC COMICS

05 - ZEROCALORIE

06 - IL GRAN SAN BERNARDO

07 - LE ASSURDISIO

08 - AREARITROSO

09 - XXXNEM_O

Ananasnna sono due batterie, due sassofoni e un basso elettrico.

Il quintetto nasce dall’idea di Manuel Volpe (Studio Rubedo) di realizzare delle recording jam con musicisti che non avessero mai suonato insieme prima. Da uno spunto del compositore Stefano Risso deriva l’atipico ensemble selezionato per la registrazione: due batterie, due sax, un basso. Incontrandosi per la prima volta, strumenti alla mano, il leitmotiv della session divenne presto quello di superare la simmetria dei due musicisti che suonano lo stesso identico strumento per creare, tutti insieme, l’illusione di un singolo musicista-Shiva ma con il doppio delle possibilità. Da qui ANANASNNA, il doppio del “quasipalindromo” riassunto in un nome ispirato a uno sketch del comic artist Sio, e la sfida di incidere un album completo nello spazio limitato di quelle 48 ore a disposizione. Un giorno per comporre. Un giorno per registrare. Il risultato è “Veloci come in 500”, debut album pubblicato venerdì 22 gennaio 2021 per AUAND Records. La release è stata anticipata dal singolo d’anteprima “Scatta il rosso” pubblicato il 1° gennaio 2021 sui principali canali digitali.

«Ragazzi, se tutti fossero rapidi come voi a registrare un disco gli studi non lavorerebbero più!»

Dallo sfogo del suo sound engineer deriva il titolo-ossimoro “Veloci come in 500”, disco d’esordio dei torinesi ANANASNNA che racchiude otto brani strumentali inediti e un’improvvisazione collettiva a cavallo tra il calore Motown e l’eclettismo alla John Zorn. Veloci, ma senza fretta. L’album è stato registrato in 5 ore di presa diretta con tutti i musicisti riuniti nella stessa stanza. Per superare la simmetria dell’ensemble e creare una tessitura di illusione acustica per l’ascoltatore, le composizioni sono state ideate con lo scopo di far suonare gli strumenti “doppi” sempre insieme, realizzando delle trame armoniche o timbriche più che delle vere parti solistiche: voci uguali che, inseguendosi melodicamente, contribuiscono a creare una tessitura armonica. L’intero album è uno scenario in movimento dove i sassofoni possono decidere di agire in solo o come unicum mentre il dialogo continuo tra le due batterie scorre come un fiume sotterraneo di giochi poliritmici: strutture semplici ma con metriche differenti. ANANASNNA è Musica per ballare, ma anche per inciampare.

Veloci Come in 500 traccia per traccia:

"Scatta il rosso" ruota attorno ad una peculiare sensazione: quel momento in cui, per non rischiare di perdere il verde o di rimanere bloccati, bisogna decidere se frenare o dare gas.

"Peso a valle" è la tipica frase del maestro di sci. Se sciare comincia a piacervi, quell’ebbrezza di lanciarsi nel vuoto, di sfrecciare sulla neve... diventa quasi una droga.

In "Spariglio" due linee di sax si muovono sottobanco, come le mani di una partita a scopone scientifico.

"Tu di la io DC Comics" è una di diatriba fra supereroi: due cellule melodiche cavalcano a spada tratta su due fronti, pronte al duello.

"Zero Calorie" è un omaggio a Zerocalcare per i suoi racconti di vita quotidiana e di quartiere, soprattutto di vita interiore, di pensieri, di quello che passa nella mente nei momenti più disparati.

Ne "Il Gran San Bernardo" due sassofoni si inseguono tra un tornante e l’altro, si avvicinano e si allontanano a ogni curva, come Lupin III e Zenigata.

"Le assurdiSio" è un’omaggio al fumettista Sio Scottecs e al suo spiazzante mondo dadaista: la ripetitività di poche linee per raccontare storie senza inizio e senza fine, che si ripetono con ciclicità infinita.

"Arearitroso" è un gioco polimetrico che crede di essere “canzone”.

"XXXNem_o" è un’improvvisazione estemporanea con una doppia dedica al estremo libertario Capitano del Nautilus e a quella banda di strani supereroi che son gli X-men. Una connessione fra rifiutati della società che proprio per questo scelgono un percorso parallelo

_

