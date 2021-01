Di Luciano Boccardi.

La poliedricità della sua natura si manifesta perfettamente in questo libro, dove la forte sensibilità dell’anima coinvolge il suo corpo nelle azioni più disparate. Il riempire lo spazio usandoforme e strumenti per fermare i fotogrammi della vita, sono i mezzi che Andrea Giorgi usa per cercare continuamente di rendere serena la vita, vista anche la sua professione di medico e anche ora come scrittore poeta e polistrumentista musicale che fanno di lui un uomo ancor più prezioso.

La copertina del libro, originale e solare, ben rappresenta con il disegno il mondo onirico e reale che vi si troverà all’interno.Come nell’Introduzione della scrittrice B. Alberti e nella prefazione della Prof. P. Michelis, è veramente un libro per tutti quelli che ascoltano la vita come per seguire un ritmo musicale. I dipinti ben si cuciono con le opere e i molti colori sfumati dei disegni ben s’intonano con i sentimenti espressi nelle poesie:quello della copertina, autrice la moglie Enrica, lascia capire e immaginare perfettamente tutto il mondo descritto nel libro, dove le vicissitudini ed esperienze della vita spaziano dal mondo reale aquello fantastico. In questo contesto, unico neo le foto di illustrazione, troppo scure, che non danno all’Autore e ai suoi amici musicisti la giusta luce nei loro visi sorridenti e nitidezza delle immagini del magico studio.

Tutte le poesie hanno per l’Autore un proprio senso, esperienze ed emozioni personali spesso riconoscibili anche in noi stessi ecoinvolgono veramente tutti gli stati e sfumature dell’anima che egli riesce pienamente a descrivere:

raffinate e melanconiche in “Piccolo me”, il poeta bambino;

avventurose e fantasiose in “Strada maestra”, come zingari erranti e raminghi pittori di cieli stellati; ironiche e sarcastiche come in “la Cravatta”,dove l’appendice essenziale dell’abito può diventare “l’orpello di venditori di fumo” ;

di fede e speranza in “Le Vie del silenzio”, dove la via per l’essenza è una continua partenza nel giorno dello Spirito;

della cruda realtà in “Meditazione”, dove nonostante tutto ogni giorno “la vita non si arrende!”;

di un reale e profondo amore di tutto ciò che lo circonda, dove particolarmente emergono nelle poesie “Il Rifugio”, “Lenny”, “Pioggia” e “Oltre i mie sensi”, dove nell’ abbraccio della tua anima senza corpo si diventa un unico corpo e anima ogni giorno oltre i sensi.

Molto particolare, suggestiva, ricca di storia anche attuale, visto il momento storico che stiamo vivendo, è la poesia musicale “Il Tempo che emozione”, composta e scritta in comunione con il figlio Lorenzo, anche lui musicista e bravo cantante, che con ilbrano musicale apre il CD che si può ascoltare insieme ad altri brani con il Codice QR alla pag.170. Pur essendo molto ritmico ed allegro, nasconde nel tema poetico uno spaccato della realtàquotidiana, che racconta velocemente molteplici stati d’animo,lasciando nonostante tutto, ben sperare …dove ...in futuro. un nuovo inizio di accelerazione e rigenerazione creerà un tempo di distensione, emozioni in successione.

I 12 brani delle canzoni, alcuni veramente originali e coinvolgenti,sono ricchi di notevoli forme e stili musicali: dal jazz al pop melodico, al rock, al new age, tutti suonati da raffinati strumentisti, come nel brano “Kathelin Gray” e da bravi cantanti,in particolare, con voci interessanti come in “Springing without rain” e “Ti ritrovo”.

Leggere questo libro, dunque, fa bene alla mente, allo spirito e alla fantasia, ma soprattutto per comprendere appieno questo mondo, bisogna anche accedere inquadrando il codice QR, dove la realizzazione musicale nello spazio della creatività strumentale e poetica di Andrea Giorgi fa sentire il battito del cuore che coinvolge ogni azione dell‘essere umano, che dalla nascita dello Spirito come nella poesia “La Fine dei tempi” è: in cerca di bellezza e di Giudizio in armonie celesti.