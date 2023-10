A contribuire al successo di un'opera audiovisiva spesso c'è la colonna sonora. E tra le serie televisive più amate degli ultimi vent'anni, quella de I Cesaroni, scritta da Andrea Guerra, ne è sicuramente una componente molto importante.

Il compositore, figlio del grande sceneggiatore Tonino Guerra e autore rodato di soundtracks, ha regalato a I Cesaroni una cinquantina di temi, alcuni dei quali divenuti cult, che sono stati raccolti quasi tutti in quattro cd, il primo dei quali nel 2006. Senza fare l'analisi dettagliata e i track by track, i motivi si possono dividere in quattro categorie: divertenti, sentimentali, drammatici e risolutivi.

Della prima categoria i più interessanti sono Kinks e Monkey, ad accompagnare spesso le peripezie di Rudy e dei suoi amici; Mai e poi mai e Cesaroni's reggae, spesso accoppiate alle vicende di Cesare in bottiglieria.

Nella categoria delle sentimentali emergono delle vere perle, alcune delle quali in grado di commuovere quando associate ai momenti salienti della storia tra Marco ed Eva. Acqua chiara e Aspetto te sono pregevoli, e la seconda mi ricorda Caro Maestro, dove non a caso c'erano Roberta Scardola ed Elena Sofia Ricci. Ma le vere vette sono tre: Blu, con i suoi accordi romantici e intimisti, ma soprattutto Dreams e Sweetness, dove si piange alla grande, da Marco ed Eva sulla spiaggia nella terza serie a Rudy e Alice nella casa al mare nella quinta. A proposito di quinta stagione, Maya Marco e Tenerezza amicizia racconto risultano i brani più slanciati ed entusiasmanti sul fronte dei sentimenti, mentre nella sesta Amore e amicizia è il migliore, e non a caso fa da colonna sonora alla dichiarazione d'amore tra Nina e Francesco, all'uscita di Sofia Scaramozzino dall'ospedale e alla confessione di Giulio a Nina sulla sua paternità. Utilizzato nelle ultime due serie, ma non presente sui cd, ce ne è uno arpeggiato che a volte sta in sottofondo a Pamela. Molto suggestivo, ma non ne conosco il titolo.

Siamo quindi ai temi drammatici e di tensione. Duel è un ottimo accompagnamento alle temporanee difficoltà dei vari protagonisti. Ce ne sono poi due non presenti nei cd e dai titoli non individuati, ma uno è utilizzato nell'episodio di Lojacono/Haber e l'altro chiude la seconda serie, con Eva sulla sedia divisa tra Alex e Marco. Un momento altissimo, nella Top 5 di tutti i 142 episodi!

Ma la medaglia d'oro per il miglior motivo drammatico spetta senza ombra di dubbio ai 2 minuti e 37 secondi di perfezione di Separazione, un brano che ha accompagnato momenti di grandissima emozione, il mio preferito quando Eva sale, senza ormai nascondere più la pancia, le scale della redazione di Up to you! Che livello ragazzi! Chi ama la serie sa di cosa parlo.

Infine, tra i temi che accompagnano momenti di risoluzione di situazioni e problemi, i più usati sono sicuramente It's coming on, Every morning e soprattutto Via di corsa, con i suoi suoni "di stupore" iniziali.

Alla colonna sonora de I Cesaroni do il massimo dei voti, per la capacità di Andrea Guerra, e a volte di Vittorio Cosma, di tradurre in note e ritmi le molteplici ed inafferabili emozioni dell'animo umano.