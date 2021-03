NIGHT LIFE IN TWIN PEAKS • PARLIAMENT OF OWLS

Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks.

She's filled with secrets. Where we're from the birds sing a pretty

song and there's always music in the air. ------- God, love this music.

.

Ghostroom54. Diner Music.

Railroad Diner, i Lobbisti della General Motors e i Dirigenti della Northern Pacific consumano il Lunch al Double R: Caffè, Omelette con formaggio, Pancake, Barkburger special, Anelli di cipolla, Granchio reale, Torta all'uva spina. Northern Exposure: Cicely News & World Telegram. 37.50 Dollars on the Bill.

(Le pietanze sono servite con pane tostato, frittelle di patate, pancetta o salsiccia)

Intanto di notte si vive in un sogno del bosco...

Woods of the Changeling - Change like the Weather. L'eloquio al contrario del gufo che ricorda di guardare nell'oscurità. Qui c'è sempre musica nell'aria, incantevole, sensuale, che estrania, disorienta, una sorta di musica da funerale paradossalmente accogliente e sedativa, che traduce da una dimensione ad un'altra, senza frontiere e senza un centro ma che inspiegabilmente possiede una sua circonferenza in circolo, un umore astratto, un mondo distante, telefoni domestici e pubblici, distaccati emotivamente e isolati fisicamente, ma più invitati ad una forma d'amore. Dissonanza, sospensione, assonanza, battiti profondi di grancassa, siderale ma parallela, profonda, ipnotica Dark Mvzak. (The) Circumference of a Circle.



Ghostroom92. Rain Music.

Road to Deer Meadow. Mornings are for Coffee and Contemplation.

Una batteria pesante martella dal fondo della notte.

Twin Peaks: Limited Event Series Original Soundtrack [Rhino Entertainment] è la colonna sonora della terza stagione della serie rilasciata nel 2017. Banda sonora la cui responsabilità è attribuita quasi esclusivamente ad Angelo Badalamenti, presente con inediti e ripescaggi dalle prime due stagioni dello show televisivo, accompagnata da un disco gemello a parte che mette insieme il palcoscenico diegetico della Roadhouse aka The Bang Bang Bar della messa in onda con headliners quali: Chromatics, Trouble, The Veils, Rebekah Del Rio, Nine Inch Nails, The Platters, Otis Redding, Booker T. & The MG's, Julee Cruise. Seguono una coppia di antologie di sound design e field recordings curate da Dean Hurley per la Sacred Bones Records edite tra il 2017 ed il 2019: Anthology Resource Vol. 1 & 2 △△. Shapeshifter BOB.

Bookhouse is opening. Di nuovo si va a fare psicogeografia da immobili e ci si va a perdere in climatizzazioni in ambienti da diner notturno e in sogni di pioggia risvegliati da una voce dell'inverno. Uno stato interstiziale di verbasiser non-sequitur fuori dalle logiche sequenziali di un qualsiasi bookstore. I confronti sono ingenerosi. Resta irraggiungibile l'eterna compilazione per le prime due stagioni del 1990 dalla quale non si capisce ancora perché i primi compilatori abbiano lasciato fuori pezzi come Blue Frank, Sycamore Trees e New Shoes, tutti successivamente dislocati altrove tra album di stagioni successive, film score e l'ARCHIVE del 2012. Hap's Diner: Bookshop is closing.

Tra gli ospiti del Bad Angel un remix del regista, Johnny Jewel, poi una Trenodia per le vittime di Hiroshima, una luccicanza. Krzysztof Penderecki era già presente in Shining.

Corpi, luci e spazzatura spaziale, elementi sono apparsi triplici veloci nel cielo e sono già svaniti, tutto nel suono del nome nel tempo dell'innocenza. La donna americana distorta. Il rilascio rilassato di un addio tremendo... La morte è solo un cambiamento, non è la fine. Una tragedia che avrebbe distrutto e mandato in pezzi qualsiasi altra persona ha aperto il suo cuore e la sua anima ad una verità più profonda. Una tristezza dolce e infinita e una commozione terribile si impossessa dei sensitivi. Il vento spazzato via, le nuove frequenze disturbate, una stanza lenta, l'elettricità nell'aria, la gang del pensiero di una gallina senza testa che stramazza; l'uomo del sogno danza da un altro posto, si vive un sogno attraverso il tempo muovendosi dentro un bosco, un non-luogo generatore incessante di non-mondi rinnovati in una sola Slow_Room. Assolvenza ~ interferenza ~ Dissolvenza. Music from Twin Peaks.

16 Luglio 1945. Alamogordo, ore 05:29 am, la porta si apre.

69 Agosto 4591, si spalancano finalmente le porte dell'Inferno.

Tre triangoli sul mare porpora, l'accadere delle cose è per la maggior parte del suo scorrere incomprensibile alla vita cosciente, perché film e serial televisivi dovrebbero avere la presunzione di fornirne un assetto? I creatori della foresta del Ghostwood Development non lo hanno fatto.

Norma ha estirpato Il Segreto del Pane Quotidiano, ha capito, e di certo lo sapeva già, che nelle tavole calde c'è la verità, la scioltezza e la vita, nelle catene alimentari e nei ristoranti stellati la finzione posticcia, la compostezza forzata e la morte. Audrey Horne. Oggi danza all'incontrario e poi, devastata, ritorna a chissà quali stanze segrete. Bobby oggi è Robert Briggs. Doppelgänger. Ma Andy avrà, ha, nacque col cuore puro e Lucy è il suo completamento cosmico e nella Loggia Bianca è intervenuta, interverrà, avverrà, è avvenuta un'intercettazione, una deviazione. Bill, esistono ad una pressione diversa. Naked Lounge.

Night Life of Movie Soundtracks.

Trentadue anni fa, alla Roadhouse, ad un tratto cominciavano tutti a piangere senza che nessuno ne sapesse il motivo. Cominciavano a piangere e piangevano.

La voglia di torbido che fu, il perturbante che li fece lacrimare in solitudine.

Il 28 Marzo del 1989 l'Agente Cooper scomparve dal mondo per 25 anni.

The past dictates the future. 6 (324810) Ø The chrome reflects our image.

Drink full and descend. THE AIR IS ON FIRE.

Una batteria spazzola via nel cuore della notte.

Nights are for Coffee and Real Indications. Back to Missoula.



Ghostroom81. Night Music.

Luci rotte, notti naturali, stazioni di servizio lasciate sole nella loro illuminazione, echi.... Percorrere in auto le strade a notte fonda può essere un'esperienza sempre nuova. Sul motore dinamiche inaspettate e corrispondenze mai pensate, le radiazioni luminose bluastre delle televisioni accese alle due del mattino che filtrano dalle finestre delle case. Tracciare itinerari mentre si attraversano i boschi dei Gufi con la mezzaluna che fa i ritratti. Il male danza nella bellezza dell'oscurità. Entrare nella notte nel bosco profondamente addormentati. Notte e pace, ed il male con i suoi metodi di seduzione di balli ermetici d'oscuro rapimento. Il male danza di notte in sospensione. Danza tra la sua bellezza, un sortilegio che trascina il buono della notte dentro la sua fossa e lo sbrana con le sue musiche intriganti e capziose di clarinetti svolazzanti, orchestrazioni sintetiche, sax, flauti e fiati d'ottone pandemoniaci, twang country e western, contrabbassi barbiturici, bass drums profonde e stonate di tarda mezzanotte, tra lo shuffle scuro ed il blu, l'ethereal, il sotterraneon e un grammofono degli anni '30. Big Band: Wedding & Funeral Beats.

NIGHT FILE 59 Confidentials. The World Spins in silence in again. ELECTRICITY.