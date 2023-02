Le avevamo lasciate al 2013 esattamente 10 anni fa quando non c erano guerre , non c era la pandemia e soprattutto loro erano considerate le icone gay all italiana ! Le sorelle Iezzi , Paola & Chiara , si lasciarono in quell anno dopo 16 anni insieme e per continuare singolarmente le loro carriere; Paola continuo' con la musica mentre Chiara intraprese lavori teatrali e cinematografici . Oggi però , esattamente dieci anni dopo , Paola & Chiara , chiamate da Amadeus a Sanremo e riunite in un negozio milanese quasi per caso in una serata , decidono di rimettersi in gioco e lo fanno con brillantini , glitters e la loro musica pop che le contraddistingue . Furore , il titolo del singolo del ritorno , e' un inno alla libertà , un inno alla rinascita , ballare come fosse l ultima canzone , furore , furore . Un brano orecchiabile , che non vuole insegnare niente , ma che fa riavvicinare le splendide sorelle al pubblico gay ( e non ) che avevano " perso " in questi anni . Furore e' scritta da loro e altri , e il direttore artistico per la parte coreografica e' di Luca Tommasini ( già noto per collaborazioni con Madonna , Kylie MINOGUE , Ambra Angiolini e altre). Il tutto ben condito con la presenza di Paola&Chiara appunto a sanremo2023 , con un attesa davvero molto speciale da parte dei fans italiani . E ci sono già molti che dopo aver visto la performance sanremese sognano di vedere le sorelle Iezzi sul palco dell Eurovision 2023 . Noi preghiamo che questo brano ci faccia ballare almeno se non per tutta l estate , per tutta la primavera 2023 . Una cosa e' certa , Paola&Chiara sono tornate e lo fanno nel grande stile .