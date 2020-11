Anticipato dai singoli "Say something", "magic" e "I love It", esce "disco" il quindicesimo album di Kylie Minogue. Kylie torna nelle vesti regina del FLOOR con un album a la "donna Summer" che rievoca il suo periodo di maggior successo "Fever" 2001.

Tra le tante canzoni spiccano "supernova", "miss a thing", "unstoppable", "where does the dj go" ma tutto l'album è un cocktail di dance e ballabili, ben confezionato con archi, chitarre e atmosfere nuove da discoteca.

Disco esce il 6 novembre 2020