Premessa. I Go betweens non li conosco bene. Mi rimbalza il loro nome in testa da tanti anni, ma non ho mai ascoltato decentemente nulla di loro. Siamo in Australia, Brisbane Dopo il silenzio dal 1990 al 2000 i Go Betweens tornarono con i due songwriter Robert Forster e Grant McLennan della formazione originale del 1977 più Adele Pickvance come bassista vocal e Glenn Thompson batterista vocal. Glenn Thompson aveva già collaborato con Robert Forster negli anni '90. Dopo la morte di McLennan nel 2006, decide di formare i Beachfield per dare sfogo alla sua voglia di scrivere canzoni e cantarle. Ne esce "Brighton Bothways", che forse rimarrà l'unico a nome del progetto musicale. Chitarra basso e batteria Una piccola gemma di pop folk dai toni delicati. Come sempre queste opere rimarranno sconosciute finchè un colpo di vento non lo getterà nella mischia. Se mai arriverà. Dispiace come sempre, perchè magari avrebbe potuto invogliare l'autore a proseguire su questa strada, o magari a lui non interessa tout court.. Sta di fatto che adoro questi album misconosciuti, snobbati da tutti, dalla critica musicale in primis. E se non ne parlano loro, chìi ne deve parlare? Per fortuna dei frammenti sono rimasti impigliati nella rete, e casualmente incuriosito dal basso costo del cd usato e dall'immagine di copertina li ho ascoltati sul tubo. Wow. Non ce n'è come sentire con le proprie orecchie. Le parole molte volte sono fuorviant. Non può mancare nella mia collezione, ho subito pensato. "Coles to Newcastle", il primo pezzo dell'album è quello forse più vendibile, ma anche "Oneway Tcket", "Birds Eye View" sono molto belli. "Danish Kronor" è senza parole. Meglio non dire niente, potrebbe scomparire. Ascoltare ques'album è come uscire da una stanza disordinata, ed entrare in un'altra dove ogni cosa è al posto giusto.