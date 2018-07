Interrabang è la colonna sonora dell'omonimo film di Giuliano Biagetti, rilasciato (e censurato dal giudice Vittorio Occorsio, do you remember?) nel 1969 in territorio italiano.

L'ambientazione mediterranea della pellicola è evidenziata in maniera magistrale dalle atmosfere solari e rilassanti create da Berto Pisano, uno dei maestri italiani del genere lounge.

La musica è dominata dagli archi che forniscono costantemente un tappeto liquido sul quale gli altri strumenti dell'orchestra possano scivolare dolcemente. Chi, come me, ha la fortuna di vivere in un'isola, potrà senza dubbio apprezzare la levigatezza di queste musiche e potrà scorgere la luccicantezza dei raggi che si riflettono sulla superficie del mare, accecanti. Il tema del disco si affaccia fin dal primo brano "A piedi nudi sulla spiaggia" e si ripresenta, con alcune varianti, per tutta la sua durata. Prevalgono le sonorità latin jazz, con prevalenza della bossanova.

Immancabile la presenza di Edda Dell'Orso che con la sua voce di cristallo abbellisce l'intero lavoro.

Curiosa la scelta del titolo: si tratta di un segno di interpunzione, a metà tra il punto di domanda e quello esclamativo.