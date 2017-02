Quando le parole non contano ci pensa l'atmosfera!

Big Joe è un beatmaker che lavora sotto l'etichetta indipendente Unlimited Struggle. Qui militano diversi rapper italiani un pò di nicchia: Johnny Marsiglia, Egreen, Mistaman, etc... ma il nostro JoJo ha un bel curriculum di big, tra cui Salmo e Fabri Fibra.

Zitto zitto nel 2014 Big Joe pubblica questo EP, un piccolo Concept Album sullo spazio, interamente strumentale, eccetto la traccia Mothership in collaborazione con un certo Retrospective for Love. Una produzione raffinata e strumentali da urlo ci accompagnano in questo viaggio nell'universo senza interruzioni, solo 10 tracce che rimandano all'ambient, all'old school (con il sound giustamente riaggiornato) ed uno stile che si avvicina al Trip-hop anni '90.

Una piccola gemma da recuperare assolutamente!

