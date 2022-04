E poi c’è il finale, il gran finale, che certe volte col finale ti giochi tutto, che se lo sbagli mandi tutto a puttane, ma stavolta no. Il finale è più bello del film.

E c’è questa porca vita che davvero certe volte uno dice... ma che cazzo di merda è ...che senso ha? …ma al contempo sai che merita comunque di essere vissuta, vada come vada.

C’è questo sguardo antico, questa asciuttezza che è tutta sarda (come lo sguardo antico) antico e severo aggiungerei.

Diretto con uno stile asciutto ed una mano ferma, Ovunque Proteggimi ci porta a spasso per la Sardegna (assolata, brulla, indifferente, bellissima) tra un’ichnusa ed un whisky (dai dammi un altro negroni ...sono triste) tra uno schiaffo e una carezza.

Opera molto interessante, è un cinema che si sporca le mani, che ci porta dall’altra parte della luna, in mezzo ai perdenti, agli invisibili, quelli che ti passano accanto e tu ti giri dall’altra parte o ti gratti la testa o guardi il telefonino senza motivo.

Insieme, cercheranno la via del riscatto o della fuga.

Ricoverato in una struttura psichiatrica, conosce Francesca ( Francesca Niedda ) una donna sui 35, anche lei rinchiusa e con un bimbo affidato ai servizi sociali.

Ambientato in Sardegna, Ovunque Proteggimi è la storia di Alessandro ( Alessandro Gazale ) un 50enne che canta (brani popolari sardi) alle feste di paese, su un palco scalcagnato, accompagnato da una fisarmonica ed una chitarra acustica, che se fa 20 spettatori è sold-out.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy