Nel 1985 per Margaret Atwood il femminismo è morto.. La scrittrice parla di un futuro che oggi non è così lontano e che ad un lettore di quel periodo sarà sembrato anche molto strano. Dal romanzo è stata tratta una serie televisisva ancora non finita.

Siamo quindi nel futuro, Inquinamento e radiazioni atomiche hanno minato la fertilità della maggior parte delle donne. E' in gioco l'estinzione della razza umana. Le guerre sono ovunque. Negli Stati Uniti una setta integralista prende il sopravvento creando una nuova nazione che si chiama Gilead.

Il regime è spietato e un manipolo di uomini potenti ed altolocati studiano un modo per poter ovviare alla fertilità delle loro donne, ovvero, prendere in casa giovani donne fertili. Nel periodo fecondo dell'ancella, sotto la supervisione delle moglii, gli uomini si protranno accoppiare solo a scopo riproduttivo.

Tutta la serie narra le vicende di una pasionaria June, alla quale viene portata via la piccola figlia Anna. La società a Gilead è divisa in caste, tutte le donne hanno un "uniforme". Il colore delle ancelle è rosso. Blu per le mogli dei potenti politici e grigio per le domestiche, marthe. Tutte le azioni sono svolte a favore di Dio.

June è una ribelle che da donna emancipata diventa ancella pronta a combattere incessantemente contro il regime. E' lei la voce narrante, ed è lei che porterà innovazione ed equilibrio per far si che le cose cambino.

Le donne frequentano scuole dove viene insegnato ad obbedire agli uomini e stare nel ruolo. Non possono leggere, studiare o lavorare. Alla fine le donne usciranno vincenti nel loro unico ruolo che sfugge agli uomini, ovvero, la maternità e la sostanziale solidarietà fra madri che alla fine si uniranno combattendo il regime.

Da circa vent'anni si sta delineando una situazione abbastanza attinente a quest'opera. Siamo stanche di essere classificate per età, estetica o capacità riproduttiva. June e Serena, le due protagoniste stringono il loro rapporto soprattutto quando lavorano insieme.

Gli uomini dopo decenni di "femminismo" stanno riprendendo il loro potere. Troppa "concorrenza".. ma soprattutto scarso interesse all'intelligenza.

Sempre più facile trovare donne compiacenti e senza scrupoli soprattutto quando si parla di denaro per soddisfare uomini che non vogliono coinvolgimenti sentimentali. Anche noi abbiamo le nostre divise come le donne di Gilead...Teen, Milf, Gilf... o altre che vengono inventate.

Sono felice di aver vissuto in un mondo in cui l'amicizia e la parità fra i sessi erano fronte comune.

La serie è avvincente nei continui flash back che ci fanno assaporare tantissimo il percordo evolutivo di tutti i personaggi.