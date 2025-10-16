Esserci per amore e nient'altro

Un racconto di amore liquido, di dolori che non riescono a cicatrizzarsi in un sovrapporsi di relazioni frammentate, di ricerche di un approdo definitivo senza successo con un bambino che sembra essere la persona con più lucidità di lettura dei rapporti tra gli adulti che lo circondano. Alla fine l’unica certezza è l’attaccamento di una donna, con la sua incapacità a fissare relazioni stabili per sé, ma con la decisione di far fluire la sua maternità fin dove ancora non ha avuto il coraggio di fare. Attori sul pezzo e regia asciutta ma efficace.

Bello: da vedere