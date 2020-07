Ok quest'album per molti di voi sarà merda liquida. E probabilmente avete anche ragione. In tutto ho provato ad ascoltarlo 15 volte e ci sono riuscito soltanto due. Il suono schifo, la chitarra è una scoreggia, la batteria è troppo naturale e la voce è sempre doppiata (nel senso che ci sono continuamente Growl e Scream sommati). Quest'album non è nemmeno death metal come i successivi ma è soltanto Goregrind. Probabilmente se siete masochisti come me farete il sacrificio di ascoltarlo (contate che dura 20 minuti) e secondo me non è nemmeno così male per essere un disco grindcore. La potenza c'è, ed è l'unica cosa che serve. Il gruppo al momento del rilascio aveva 3 componenti (so cosa state pensando, e... Sì non avevano un bassista) e l'unico membro ancora in formazione è il buon Travis Ryan che qui tenta soltanto di riscaldarsi per gli album successivi. Mi rifiuto di mettere la copertina del disco perché se volete potete tranquillamente cercarla e inorridire, poi però non datemi la colpa. Gli ho dato due perché rimane un disco divertente ed è così corto che non fai in tempo a spegnere la riproduzione che è già finito.