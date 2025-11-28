Forse ho imparato una lezione: più una locandina è inquietante, più il film poi si rivelerà una minestra annacquata. Non è la prima volta che succede.

È un peccato, perché questo Shelby Oaks presenta tutti gli ingredienti per essere un horror terrificante: la Youtuber Riley Brennan e la sua squadra, i Paranormal Paranoids, scompaiono nella città fantasma di Shelby Oaks; il punto è che, laddove degli altri tre ragazzi vengono rinvenuti i cadaveri orribilmente sfigurati, di Riley continua a non esserci traccia. La protagonista del film, la sorella maggiore Mia (Camille Sullivan), intuisce che le maledizioni paranormali non sono solo un'astrazione, scorreggia sulla polizia e inizia a indagare in proprio. Poiché fonde elementi di horror analogico e falso documentario in una struttura più convenzionale, questa pellicola aveva un enorme potenziale, ma lo spreca malamente: scarso il gore, ancora di più gli spaventi, finché non subentra la noia. Semplicemente sciapo, davvero sciapo, come i waffle senza sciroppo: uno di quei film che ti fa sperare che accada qualcosa di travolgente, quand'ecco che iniziano a scorrere i titoli di coda.

Produzione indipendente finanziata tramite Kickstarter, Shelby Oaks è l'esordio sulla sedia del regista di Chris Stuckmann, noto Youtuber (sul suo canale vi sono centinaia di recensioni cinematografiche) e critico accreditato: forse la prova che sapere una pagina in più del libro sui film altrui non aiuta più di tanto, quando si tratta di realizzarne uno proprio? La protagonista assoluta è Sullivan, che fa del suo meglio e prova a reggere la pellicola quasi da sola, ma non di rado ho avuto la sensazione che la sua recitazione fosse forzata. La sua prova, la locandina, la musica sparata a tutto volume: tutto per dire allo spettatore "ehi guarda, questa è roba da cagacchiarsela addosso!". Beh, non è questo il caso. Un horror confuso, questo è, e pure pieno di cliché.

Lo consiglierei a qualcuno? Direi di no, a meno che non vogliate un horror atmosferico senza spaventi veri. Ho gradito il cameo dell'australianotta Emma di Spooky Astronauts, ma non basta per arrivare alla sufficienza. Un'insalata quando sei a dieta è più soddisfacente.

Segnalo infine che Shelby Oaks ha avuto la sua premiere al Fantasia International Film Festival del 2024, ma nei nostri cinema è arrivato solo adesso. Per andarsene in punta di piedi.