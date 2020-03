Torna il pipistrello più famoso dello cinema, il miliardario orfano più noto dei fumetti.

Nuova sfida per il nostro: nuovo cattivo, nuovi alleati (i soliti Robin e Catwoman in verità ma rinnovati che se no ci ricordiamo per un attimo che stiamo a parlà di un fumetto degli anni ’40, quindi lei è in versione bondage anche più del solito, lui è in versione sbirro), nuove situazioni assurde, e anche tanto autocitazionismo che è un morbo di cui soffrono tutte le saghe di questi tempi, a quanto pare anche quelle di breve durata.

Batman però sta in pensione, addirittura zoppica e gira col bastone, quindi daje mettemose in forma che pare che la città sia sotto minaccia again e bla bla bla la sapete la trama, se non la sapete guardatelo, anzi, se non l'avete visto vi consiglio di fermarvi qua e non procedere nella lettura.

E’ la solita roba, chiaro che fomenta, Bale è forte, Oldam è il capo, la Hathaway è una figa, la Cotillard di più, Hardy fa bruttissimo, Caine minchia è Michael Caine, Freeman è Freeman(ma che cast della madonna c’ha? Quanto lo stimano a Christopher?), Nolan sa il fatto suo e gira bene, con le chicche ogni tanto che ti fanno godere, ma quelle giuste che dici “aaah come l’ha fatta bene sta inquadratura”. Certo bisogna soprassedere a una marea (marea) di stronzate, oltre a quest’aria da ‘stocazzo che c’hanno sempre tutti i film di Nolan anche quando parlano di cristiani in calzamaglia, ma l’intrattenimento è ampiamente garantito.

Però.

Però a tutto c’è un limite, caro Christopher.

E la domanda è una sola: come cazzo fa Batman a tornare dalla prigione super pesa in culo al mondo fino a Gotham quando Gotham è un’isola completamente in lockdown (mo’ che ho imparato 'sta parola anglofona la voglio usare a cazzo ovunque) e sugli unici ponti che consentono accesso e uscita ci sta l’intero esercito americano? E non è che dici vabbè quello è Batman può tutto, perchè quello in quel momento non c'ha un cazzo di niente, è appena evaso. Perché cazzo non mi viene spiegato? A Nolan ma porcozì m’hai fatto vedè, nel primo, Wayne che se compra i cornini della maschera su ebay zio caro non mi spieghi ‘sto fatto?Io lo so che se non l'avete visto ieri probabilmente non avete di idea di che cazzo stia parlando ma io mi sono proprio inalberato al riguardo, non son più riuscito a prenderlo sul serio sto filmetto del cazzo (che già è difficile) nè il mestierante che si spaccia per autore che l'ha fatto. Questo non è un buchetto nella trama che dici vabbè nun rompe er cazzo, questo è un buco nero dei miei coglioni, tu Nolan mi stai insultando! Pensi che sia scemo? Mi stai dando dello scemo?

Sei un buffone.