Ora vado a meditare sul voto dell'opera...forse si, oppure no!

Guru tornò...più volte, anche se fortunatamente mai in modo irreparabile.

In seguito fu modificato in “Software Failure”.

Il termine derivava da un curioso gioco che, consentiva agli sviluppatori di rilassarsi, per bilanciare le difficoltà di programmazione e crash, nelle fasi iniziali di sviluppo del software Amiga.

Quando giunse il momento di scrivere il testo per un messaggio di errore del sistema operativo, un programmatore della Commodore, ebbe l'intuizione di nominarlo "Guru Meditation" .

Per quei tempi, sia in campo grafico che sonoro, l'A500 era rivoluzionario.

Per riuscire a connetterla studiai un po' di ingegneria elettronica.

Installai perfino un'espansione di ben 512K (Fast Ram), per essere al passo tecnologico.

Comunque sia, a parte l'irrilevante premessa, fu l'anno in cui acquistai con gioia un A500.

Per altri...da dimenticare.

Un anno per certi versi indimenticabile.

