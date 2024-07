Chi l'incrocia e lo riconosce, tutt'oggi gli chiede - "Ah Simò, te fai ancora 'a pipì addosso?!"

Il più giovane anarchico degli anni '80, a soli 3 anni piccolo e famoso per l'incontinenza e per il povero nonno messo nell' ascensore. Quello scherzo de dischetto ha venduto milioni di copie ottenendo il disco d'oro. Immagino la premiazione: "Ringrazio i miei genitori per aver creduto in me e nelle mie scelte".

Era il tempo dei primi vagiti meneghini via etere che di lì a poco avrebbero inondato le nostre case di qualità e cultura.

Il fenomeno socio-culturale del dischetto ha risvolti agghiaccianti. All’epoca non esistevano Youtube e piattaforme di streaming, tante persone uscirono apposta di casa per andare a comprarlo. Già questo di per sé è un evento antropologicamente degno d'attenzione.

Siete mai entrati in farmacia per acquistare una confezione di preserativi?

Sudato da fare schifo nonostante sia il 17 gennaio e fuori ci siano 3/4 gradi, sbiascichi parole al limite del comprensibile (solitamente l'imbarazzo conduce a non formulare il nome del prodotto bensì la marca)

- Mi dia gli Hatu (in fil di voce)

- Cosaa?

- Gli Hatu.

- Del tu?

- No, Hatu

- A me?

- Hatu, i....., insomma i....

- AAAHHH, HATU, I PRESERVATIVIII!



- Mi dia il 45 giri di Carletto

- Intendi quello di Corrado?

- Beh si, Corrado che canta Carletto.

- È per suo figlio?

- ........................................................

Il nostro carissimo bimbo crescendo ha fatto carriera nella TV, scrivendo programmi di successo per Bonolis. Capite come tutto torna? Perchè il male doveva essere estirpato sul nascere?

"Di recente alcune persone sono venute da me con il disco di Carletto per farselo autografare." ha dichiarato Simone Jurgens in un'intervista di qualche anno fa.

Vorrei tanto conoscere queste persone e vorrei principalmente conoscere il signor Jurgens per dirgli "Sai che da piccolo mi sentivo legittimato a fare la pipì nel letto grazie alla tua canzone, ma mia madre non la pensava esattamente così. Spero per te che l'età non ti riporti questa insana abitudine."