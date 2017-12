Questa DeRecensione di Lotta Sea Lice è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/courtney-barnett-and-kurt-vile/lotta-sea-lice/recensione

Se al giorno d'oggi può avere ancora senso un disco di cantautorato (se pur americano) è grazie a questo tipo di lavori, in cui si cerca di dare una vesta meno scontata a semplici canzoni evidentemente nate per chiatarra e voce. E quando c'è classe e talento basta volgere al prlurale la formula base: chitarre, una più essenzialmente folk, l'altra a creare intarsi al contorno fatti di suoni 'alternative'; e voci, maschile e femminile ad alternarsi e sovrapporsi. Si riesce così ad evitare le pastoie della ripetitività ed, anche senza cambiare il corso della storia del rock, a sfornare un disco piacevole e non banale.

