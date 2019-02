Che fatica fare la superstar e ogni volta saper cambiare rotta musicale e artistica, specie se tua sorella maggiore si chiama Kylie Minogue.

Siamo nel 1997 e Dannii Minogue , dopo alcuni anni di silenzio , decide di tingersi i capelli di biondo ( mentre la sorella Kylie al contrario proprio sul finire anni 90 era diventata stranamente scura ) e di cambiare del tutto sound , passando dal r&b dei primi due albums a una musica piu dance electro collaborando con dei djs e dei personaggi da clubs.

Detto fatto : il risultato e' "All i wanna do" , primo singolo dal suo "Girl" terzo disco di studio dello stesso anno. "All i wanna do" e' una canzone addiritura quasi techno , tipicamente da discoteca proprio nel periodo fine anni 90 e grazie a questo singolo la sorella di Kylie diventa regina del floor.

Questo singolo , accompagnato da un video davvero molto piccante , raggiunge la prima posizione delle classifiche dance europee e mondiali, aprendo la strada per Dannii come regina delle discoteche , queen of the clubs; moltissimi i djs che chiesero di fare dei remixes al pezzo che divenne anche un ottimo singolo pop piazzandosi alto in classifica di quel periodo, in cui per la prima volta dopo tanti anni era Dannii ad avere la meglio sui singoli della sorella maggiore.

Tuttavia questo singolo fu quello di piu successo del progetto 1997 che putroppo non diede i successi sperati.