Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Gluone: “Si, come no! Tu al massimo puoi essere una zampa di gatto”.

Gluone: ”Ok! Questa volta ti supporterò. Ma la prossima, ti darò del filo da torcere. Inoltre ricordati, anche tu sei solo una particella elementare, come me!”.

Gluone: ”ma...vabbè! È divertente, però non vale! Quella mossa di Lee, che gli permette di abbassarsi come una sottiletta, è imbattibile!”.

Gluone: ”Perchè non posso usare Bruce?”.

Muone: ”Ah! Si può giocare anche in due. Collaborando, oppure no.

Per avanzare nell'avventura, bisogna collezionare delle lampade, evitare trappole, saltare e arrampicarsi, affrontando nel contempo un ninja e un combattente. Proseguendo ci si addentrerà in un tempio. Al termine si dovrà sconfiggere lo Stregone e impossessarsi del tesoro”.

Muone: ”Non conosci lo storico Arcade, Beat'em up per l'intramontabile C64?”.

Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy