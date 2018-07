|L BUON DOTTORE - primi 3 episodi

...giacche' ci siamo recensiamolo. Medical drama statunitense (ma con sede di produzione a Vancouvèr) diretto da David "Dave" Shore, con la colonna sonora di Daniel "Dan" Romer, consta di ben 18 episodi divisi lungo 6 appuntamenti serali estivi e racconta le vicende d'un ragazzo affetto da sindrome di Savant, un tipo di sindrome ascrivibile come Autistica, ossia Shawn Murphy, che riesce a diventare medico chirurgo professionista brillando negli studi universitari nel ramo infermieristico, e delle cui materie tende spesso a spiegare alcuni fondamenti importanti ai vari colleghi di reparto (pur se in momenti poc'opportuni), suscitando generale compassione non proprio empàtica , fatta salva la (!) paziente Dottoressa Claire Browne, interpretata da Antonia Thomas (stesso cognome del fresco vincitore del Tour de France, ma Lei afro-britannica e di un..bel vedere per qualsiasi single osservi ),

Dottoressa che fa puntualmente innamorare il protagonista, per la seconda volta nella vita, a seguito di un intervento felicemente risolto in extremis.

Quanto avviene nelle prime battute della serie in "Un genio silenzioso","Il Lavoro sporco", "Un Dono di Oliver" , ce lo raccontano Freddie Highmore aka Shawn talora con accenti Forrestgumpiani (senza mai tristemente scimmiottare, finora, Hanks) talora con movenze alla Clooney in E.R., ed un rispettabile Nicky Gonzalez aka Neil Melendes, che poco a poco accetta le divergenze caratteriali e di personalità nel gruppo operativo, nonostante alcuni screzi con Murphy e la Browne, entrambi "nuovi volti". Nota di parziale demerito per il ruolo minimale dello Psicologo del protagonista, sì, ma spero di ricredermi.

A mercoledì 15\8 avocette e zirlonciotti

