Qualcuno mi deve spiegare perchè in mezzo a quasi 40.000 recensioni su questo cazzo di database non compaia questo capolavoro della settima arte.

Già vi vedo voi tutti belli e sorridenti quando in realtà fareste a botte con i vostri cognati che ancora non vi accettano come membro ufficiale della loro famiglia. O mandare un bel "vi-a-effe-effe-'nguuulo!" a tutti quegli "amici" che come regalo ti danno le loro t-shirt, tanto è il pensiero che conta...vero?

No. Io a natale posso...posso fare quello che non posso fare mai, diceva quel mocciosetto alla tv. E allora voglio prendere chili e strafogarmi di pandori, ricevere centoni dai vecchietti e guardare un bel film, basta che non sia una poltrona per due che mannaggia la renna ha rotto il cazzo e pure mio bisnonno con l'alzheimer lo conosce a memoria.

Insomma, è il 24 di Dicembre. Siete adulti, vaccinati, vi state già sognando luglio, altro che Natale...

Allora vi faccio un bel regalone per tutti voi annoiati e vi invito gentilmente a guardare Santa's Slay. Un film dove Babbo Natale è il diavolo in persona e invece di buttarsi dal camino per portarci i regali fa una bella strage.

Babbo Natale è interpretato da Bill Goldberg.

C'è James Caan.

C'è tanto sangue, sbudellamenti e nonsense.

E' schifosamente di serie B.

Credo non ci sia altro da aggiungere. "Buone feste del C****, Buon Natale di M****, Ho le palle appese sull'albero, mi sa che nevica Sp****!" (Cit.)

