E dopo il (discutibile) Biopic sulla vita di Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody", che ha riscosso un certo successo sia di critica che di pubblico nonostante alcune critiche mosse sulla rappresentazione troppo buonistica del purtroppo Ex frontman dei Queen, arriva un altro Biopic su un'altra leggenda della musica mondiale. "RocketMan" ripercorre la vita di sua maestà Sir Elton John, dalla sua infanzia fino alla metà degli anni'80, concentrandosi principalmente sui suoi eccessi e tutte le conseguenze che esse hanno portato come il famoso tentativo di suicidio due giorni prima del leggendario concerto al Dodgers Stadium del 1975 oppure i rapporti con i suoi vicini, in primis il suo storico autore Bernie Taupin. RocketMan è a metà tra un musical vero e proprio e un Biopic più tradizionale, ed è apprezzabile come nella maggior parte dei casi le sezioni cantate servano a far capire i problemi interni di Mr.Showman, le sue paure e i suoi sentimenti tramite scene oserei dire surreali, come ad esempio l'Elton adulto che dialoga con l'Elton bambino del passato. Di fronte ad una veridicità storica non proprio fedele che alterna fatti realmente accaduti a pure "licenze di sceneggiatura", il film non annoia mai ed ha un ritmo abbastanza scorrevole che fa passare abbastanza facilmente le due ore di durata. Il leggendario cantautore è interpretato dal bravissimo Taron Egerton, la cui interpretazione è di gran lunga la cosa migliore del film e che gli è valsa la vittoria ai Golden Globe. L'attore riesce a dare una buona profondità al personaggio, è estremamente espressivo e vorrei ricordare che ha cantato personalmente le varie canzoni presenti nel film. Ed a proposito delle canzoni, quelle meritano una menzione d'onore. I più grandi capolavori composti dal duo John/Taupin sono qui riproposti in una veste più orchestrale e cinematografica, e non fanno perdere un pelo di smalto e valore alle composizioni originali...In più Egerton si cimenta nel campo ottenendo buonissimi risultati, specie nei pezzi più lenti. A parere di chi vi scrive "Tiny Dancer", "Goodbye Yellow brick Road" e la stessa "Rocket Man" sono i tre punti più alti dell'intera Soundtrack del film. Ovviamente non è un film perfetto. Ha i suoi difettucci, come un finale forse leggermente troppo smielato o alcuni passaggi fondamentali della vita di Elton sbrigati in maniera eccessivamente veloce, ma non intaccano troppo quello che comunque è un prodotto di intrattenimento decisamente valido.

A differenza del Biopic sui Queen, questo dimostra di essere più crudo e diretto, e lo stesso John ha insistito affinchè i periodi peggiori della sua vita (come alcolismo e tossicodipendenza) fossero mostrati in maniera estremamente esplicita (ricordo che il film fu vietato ai minori di 18 anni). Scelta stilistica che personalmente ho apprezzato molto.

In attesa del Biopic su un altra leggenda della musica inglese, ovvero il buon David Bowie, questo "RocketMan" rappresenta un buon prodotto di intrattenimento sia per i fan del mitico Showman ( i quali non faticheranno a scovare chicche non indifferenti), sia per coloro che non hanno mai ascoltato "Your Song" o "The Bitch is Back".