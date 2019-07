Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

«Io son sicuro che / In questa grande immensità / Qualcuno pensa un poco a me / Non mi scorderà».

E chi se lo scorda il grandioso Don!

Non foss'altro perché, per festeggiare come meglio non si potrebbe le sue arzille 80 primavere, Don si regala e ci regala un clamoroso ritorno al passato, quello di lui ragazzetto che vide al cinema un film dove ci stava pure Bill Haley, ne rimase fulminato, imbracciò la chitarra e iniziò a sconquassare il mondo.

E dopo «Rock Around the Clock» allora ecco «Four O'Clock Rock'n'Roll».

Dieci pezzi in venti minuti, perché il rock'n'roll è un fuoco che arde veloce e dopo due minuti del fuoco non rimane che la cenere.

Tutta roba da scatafrombolare a volume altissimo fuori dalle casse dello stereo, della radio e dell'autoradio, alle quattro in punto, mattina e pomeriggio, meglio sarebbe uno qualsiasi di questi bollenti pomeriggi.

Riporta tutto a casa, Don, da Link Wray e Screamin' Jay ai Cramps e fino a Guana Batz e compagnia psicobilleggiante in orrorifica allegria, in un un conentrato di bassa fedeltà per stomaci forti, gambette sgambettanti veloci e culetti sculettanti senza pausa.

E alla fine, che Don abbia perso la “c” e lui e i fantasmi siano brindisini di Brindisi, alla fine chi se ne frega.