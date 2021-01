Chi è DRE?

Art is not one optional

This is not a Good Planet

A photographer, a painter, a producer. Don’t call me Artist.

Succede che tu stai lavorando, ormai da secoli, e non ti ricordi più esattamente perchè. Sei confinato tra casa e un ufficio tutto per te. Per non entrare in contatto.

Nella posta in arrivo solo rotture di coglioni, nuovi progetti da valutare, ambizioni altrui che drenano le tue. Ti pagano per non portare a termine i tuoi progetti. La rivoluzione che avresti fatto se solo, se solo...

Il gusto di annegare nel mare dei rimpianti e lo sai che questo non è un buon pianeta, e sai anche che l’arte non è un optional.

Chi è l’artista oggi? Oggi che l’arte è diventata gratuita. L’artista è dentro di noi, siamo tutti artisti con il giusto filtro fotografico. Quindi per favore non chiamarmi artista.

Buon ascolto. E’ gratis.